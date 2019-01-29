Давят на больное, обещают дорогие подарки и отвозят домой за документами. Как в Гомеле наглые продавцы «разводят» людей на кредиты в 3200 рублей

Несколько дней назад в редакцию «Сильных новостей» позвонила обеспокоенная женщина и рассказала, что ее маму нагло обманули и «подарили» кредит в 3200 бел.руб. А вместе с ним — массажное кресло, подушки, одеяло, пылесос и ручной вибромассажер. Все произошло на презентации массажных кресел, куда проворные дельцы зачастую обманом заманивают гомельчан.

Мы не только решили рассказать историю обманутой пенсионерки, но и проверить на себе, как профессиональные продавцы всего за два часа умудряются заработать 2000 $.

«Денег с собой не было, поэтому продавцы отвезли маму домой вместе с „подарками“ и договором, там она отдала им 1000 руб.»

Елена, чья мама пострадала во всей этой истории, рассказывает свою версию событий: «Моей маме позвонили представители фирмы „Ритейл-Х“ и пригласили на презентацию массажеров марки „Hakuto“. Там они представили массажную накидку Hakuto Mirai 2187 по цене 4657 руб., но в тот день к цене на нее предлагалась скидка в 30%, и итоговая цена составила 3260 руб. Эта информация была представлена так: накидка лечит рак и выводит некие камни из организма. В процессе презентации моя мама „выиграла“ одеяло, две подушки, портативный пылесос и ручной вибромассажер.





Но эти подарки идут бонусом только после покупки накидки. Мама под давлением и в состоянии аффекта согласилась все купить. Но так как денег с собой не было, они быстро отвезли женщину на машине домой, где она и отдала им деньги, которые откладывала на лечение — 1000 руб. На оставшуюся сумму оформили кредит. Когда я узнала об этой „сделке“, я была в шоке! Понятно, что маму обманули, поэтому я решила отдать товар продавцам и вернуть назад свои деньги.









Мы узнали, что следующая презентация будет проходить через день в том же месте — ОКЦ на ул. Ланге, и решили приехать туда и расторгнуть договор купли-продажи. Но нам было отказано в этом, сославшись на то, что они не имеют на это права. Нам отказали и в принятии претензий, и в предоставлении книги жалоб. Пришлось вызывать милицию, только тогда у нас приняли претензию. Но сможем ли мы добиться возврата денег?»

Розыгрыши подарков, отсутствие сертификата на продукцию и псевдо-лечебный эффект

Журналисты «Сильных новостей» решили пойти на эксперимент — побывать на одной из презентаций таких массажеров и испытать удачу на себе. Заходим в ОКЦ, там нас встречает приветливая девушка и записывает наши имена. Далее нас отправляют на второй пункт регистрации, где нужно предоставить свои паспортные данные, номер телефона и откуда мы узнали про презентацию. Потом нас любезно пригласили присесть и дожидаться начала презентации.





И с этого момента начинается зомбирование. Два часа нам рассказывают о том, что этот массажер, разработанный японскими учеными, уникален, он точно избавит нас от всех болезней, предотвратит рак, заменит кофе утром, выведет камни из почек и т.д. Мы даже пробовали на себе действие массажного кресла! Вся эта информация подается под соусом экспертизы лучшего специалиста компании, который прекрасно владеет медицинской терминологией и, как не удивительно, приемами манипуляции.





Два часа мы хлопаем, топаем и смеемся по указанию ведущих, которые программируют нас на выполнение их действий. В три этапа проводится обработка потенциального покупателя, нас бесконечно осыпают обещаниями крупного выигрыша и эксклюзивными предложениями. Постоянно проводятся всебелорусские розыгрыши призов, в которых, конечно же, некоторые участники одерживают искрометную победу! Их под ручку ведут оформлять подарки доброжелательные продавцы, а сами люди настолько рады выигрышу, что просто прекращают думать трезво.





Цена чудо-массажера всего ничего — 4700 руб! Но это же инвестиции в здоровье, да и прием массажиста стоит гораздо дороже. Да и платить всю сумму совершенно не обязательно, можно оформить кредит в банке и платить по 190 руб. в месяц. Зато массажное кресло будет у вас дома уже сегодня!





Мы, естественно, выражаем свою заинтересованность в покупке. Выходим в коридор и слышим, как эти «специалисты» размышляют, что нужно «дожать» заинтересованных купить и устроить еще один невероятный розыгрыш, после которого они уж точно продадут то, что им нужно. И в нужном количестве.

Снова розыгрыш на всю Беларусь, снова мы совершенно случайно побеждаем и нам дают маленький пылесос для машины. Но это не все: мы еще выиграли портативный пылесос, подушки, одеяла из овечьей шерсти и вибромассажер. Но чтобы все это получить, нам нужно всего лишь оформить покупку накидки за 3200 руб. Именно сейчас и именно здесь, никаких завтра и консультаций с родными.

Тем временем человек пять-шесть уже оформляют покупку. Идем «оформляться» и мы. Далее начинается самое интересное. Вместо документов о сертификации этих чудо-массажеров нам дают распечатанную бумажку с большими буквами СЕРТИФИКАЦИЯ и московскими адресами и цифрами. На бумаге стоит печать самого предприятия-продавца и роспись директора. Является ли этот «документ» подтверждением продажи сертифицированной продукции, которая, по словам лучшего представителя компании, и камни какие-то в желудке уничтожает, и профилактику рака делает, и улучшает кровообращение... Потом также выясняется, что кресло-накидка никакого отношения не имеет к японцам, а сделана в одной из провинций Китая.





В итоге эти продавцы заявляют, что лечения массажер не оказывает, а является обычным предметом бытовой техники. И вообще — нам послышалось про лечебный эффект. Но при этом договор составлен так, что очень сложно вернуть товар и расторгнуть соглашение.

Гастроли с презентациями массажера по Беларуси и России

Как нам удалось выяснить, эта компания занимается продажами товаров не только по всей Беларуси, но и в России. Схема обмана достаточно проста: пожилым людям звонят любезные продавцы с новостями о крупном выигрыше и назначают встречу, где можно забрать подарок. Пенсионеры, конечно же, приходят, и тут в течение двух часов проводится зомбирование людей на покупку. Кажется, что ничего по сути продавцы не нарушают, насильно не заставляют покупать дорогие товары, однако делают все так, что человек неосознанно подписывает документы и берет кредит на 3200 руб. + проценты банку.

Это массажное лечебное кресло в интернете можно найти за 450 рублей, оно никак не может стоить 4700 руб., даже с учетом всех «подарков» — подушек, пылесоса и вибромассажера.

Кстати, про эту же компанию и их презентации снял сюжет один из центральных телеканалов России. Здесь показано, как реагируют на журналистов продавцы и какими обманными путями людям пытаются продать чудо технику.

Дорогие жители Гомеля и всей Беларуси! Редакция «Сильных новостей» убедительно просит вас не поддаваться на обман незнакомых вам людей, не верить обещаниям про подарки и не ходить на подобные презентации!