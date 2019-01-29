В Гомеле начался снос бывших зданий завода торгового оборудования

Будут демонтированы все корпуса на первой линии, примыкающей к улице Барыкина, сообщает городской журнал «Белка».

Как рассказали в администрации Советского района, весь комплекс строений принадлежит ООО «Глера Тета». Компания владеет сетью магазинов Mart Inn, один из которых как раз и расположен на бывшей заводской территории.

Вместе с тем, остальные здания долгое время не использовались. Одно из них даже облюбовали асоциальные элементы, что вызвало нарекания у милиции. Судьбой неэффективно используемого административного корпуса занялись городские власти. В итоге было принято решение о сносе.

Одно строение в глубине территории уже снесли. В настоящее время собственник планирует сохранить складские помещения близ магазина и двухэтажный корпус на Безымянной улице. Всё остальное разрушат. Новое строительство на освободившемся месте пока не планируется.

Напомним, в 2010 году Гомельский завод торгового оборудования по решению «Белкоопсоюза» переехал на свою вторую производственную площадку на улице Владимирова, территория у транспортного кольца на улице Барыкина была продана. Сегодня завод продолжает выпускать мебель и оборудование для торговых залов, а также широкий ассортимент упаковки.