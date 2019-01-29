«Обращался как-то, мне сказали: „Иди гуляй“». Помощь гомельским бездомным от Красного Креста оказалась фэйком?

В последние дни столбик термометра опускался до -19℃. Такое похолодание чревато серьезными последствиями для людей, живущих на улице.

«Красный Крест»: Без комментариев

Какие меры принимались в эти студеные дни для помощи бездомным? И кто этим занимается? В администрации Центрального района «Сильным новостям» пояснили, что основная помощь должна оказываться по линии «Красного Креста». В офисе Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста нам дали телефон специалиста Максима. В ответ на наш звонок молодой человек обещал перезвонить. И действительно, через пять минут он сообщил примерно следующее: в минском офисе ему порекомендовали направить нас на сайт организации. И больше никаких комментариев не давать. На вопрос, в каких местах в Гомеле бездомные могут получить помощь, специалист сказал: поскольку организация республиканская, то в «любой точке Беларуси». И снова сослался на сайт.





Впрочем, после следующего звонка в областной офис нам сообщили, что помощь нуждающиеся получают в районных организациях города. И дали адреса. Организация «Красного Креста» Центрального района находится в высотной «малосемейке» по улице Тельмана, 39. Рядом с входом — будка-контейнер для одежды. В комнате две сотрудницы пьют чай, любезно предлагают согревающий напиток и мне. С благодарностью принимаю приглашение и прошу рассказать мне про помощь замерзающим. А вот на это сотрудницы не соглашаются. Говорят, что без разрешения руководства — никак нельзя. Но и за этим разрешением тоже обращаться не стали. Сотрудницы «Красного Креста» Центрального района сказали только, что одежду и питание они всем обращающимся выдают. Одежду приносят местные жители — для сбора ее и стоит контейнер у входа. Про источник пополнения запасов продовольствия женщины говорить отказались. Как и от всех остальных комментариев. Только одна из сотрудниц протягивает мне свою кружку: «Смотрите, какой я чай пью — „Белая роза“. А то еще напишите, что мы тут чужие чаи распиваем». Но разве я за этим пришел?

Шриланкийские монашки и белорусские морозы

Честно говоря, мы собирались сделать абсолютно позитивный репортаж про то, как в Гомеле помогают нуждающимся пережить морозы. И попросить граждан помогать в этом деле общественным организациям. И уж точно никого не собирались ни критиковать, ни «разоблачать». Лично я отношусь с большим уважением к организации с такими благородными целями, как «Красный Крест». И в прошлом с удовольствием писал о благотворительных акциях его белорусских структур. Но делать нечего — нам приходится довольствоваться скупой официальной информацией из Интернет о том, что в Гомеле на улице Свердлова, 21 «Красный Крест» открыл антикризисный центр. Возможно, там классно и интенсивно помогают людям? Но нам об этом не рассказали. Поэтому за живой информацией нам пришлось обращаться непосредственно к тем, кто в такого рода поддержке нуждается — к бедным и бездомным.

В районе одного из пунктов приема вторсырья мужчина в поношенной одежде тянет в горку салазки. Здороваясь, интересуюсь — как дела? Мужчину с санками зовут Геннадий. Он сообщает, что жилье у него есть. Хотя сам — без работы и находится в тяжелом социальном положении. Но вот многие его знакомые — реальные бездомные. Геннадий говорит:

— Как они переживают эти холода? Тяжело. Стараются спрятаться на ночь в подъезды или подвалы. Разрешают ли им погреться жильцы? Некоторые пускают погреться, другие выгоняют на лютый мороз. Красный крест помогает, есть такое. В прошлые годы ездили по дворам, раздавали макароны быстрого приготовления и другую еду. Но в эту зиму я про это пока не слышал. Монашки больше помогают.





Действительно, ведь в Гомеле давно действует Дом милосердия орден Матери Терезы. Спешу туда — почти на перекрестке Советской и Кирова. Уже издалека видно, что у крыльца толпятся люди. Подхожу к группе мужчин и женщин бедствующего вида, спрашиваю, как и кто им помогает?

Люди начинают говорить наперебой. Пожилой мужчина, представившийся Александром:

— Очень хорошо нам помогают здесь, у Марии Терезы. Дают поесть, одежду, лекарства. Полное взаимопонимание. «Красный Крест»? Обращался как-то, мне сказали: «Иди гуляй».





Женщина с исхудавшим лицом:

— Тут к нам относятся...как это лучше сказать? Ну просто по-человечески. Нигде больше такого нет и не будет.





Из дверей один за другим выходят нуждающиеся с сумками и пактами в руках, полными продуктов. Захожу вовнутрь. Коридор буквально забит людьми. Люди сидят и стоят, одни — в очереди в столовую, другие — чтобы помыться и привести себя в порядок. Третья очередь — к сестре-монашке, которая выдает лекарства. Темнокожая женщина, вероятно из Южной Азии.





В очереди сидят самые разные люди. Тут и те, кого у нас принято называть «бомжами». У иных на лице — следы явного злоупотребления алкоголем. Но много и обычных, но явно сильно обездоленных людей. Пенсионерка Надежда — простая пожилая женщина. Живет в своей квартире. Но пенсии на жизнь и лекарства не хватает, и сюда приходит от нужды. Говорит, что в «Красный Крест» тоже обращалась, но ей сказали — помощь уже кончилась. Впрочем, от комментариев сестры Марии Терезы тоже вежливо отказываются. Вероятно, монашеский статус не позволяет им этого делать. Кроме общей столовой, внутри есть и еще одна столовая, кабинет психолога и другие помещения. Видимо, для проживающих здесь относительно постоянно бездомных.





Гомельчанка Елена в течение ряда лет работала здесь волонтером. Она сообщила, что сестры были из Индии, Шри-Ланки и Польши. Нуждающиеся могли получить здесь не только еду и одежду, но и временную крышу над головой. Монахини и гомельские волонтеры оказывали медицинскую помощь в специальной перевязочной. Сестры патронировали также детский дом, устраивали для детей-сирот летние лагеря.





На соответствующем сайте указано, что этот Дом милосердия существует в Гомеле уже 25 лет. Монахини оказывают разную помощь — помогают бросить пить, восстанавливают документы и устроиться на работу. Проводят встречи для матерей и молодежи. Обратная сторона медали — организуются не только чаепития, но и религиозные беседы и молитвы. И, как можно предположить, приобщение в число верующих римско-католической церкви.

...

При этом не стоит думать, что все бездомные — алкоголики и патологические бродяги. К сожалению, старинная пословица, про суму, от которой не стоит зарекаться, снова актуальна в наше время. Ныне у нас прогрессирует социальная бедность. Утратить нормальное жилье можно после потери работы и невозможности оплачивать коммунальные платежи, неудачной продажи квартиры, конфликта с родственниками, пожара и по множеству других причин. Прихожане Свято-Троицкого храма показали мне пожилую женщину, что стояла на морозе на паперти. Светлана рассказала свою историю. Жила в Новобелице, 5-й переулок Ильича. В конечном итоге, по словам женщины, «свояк» просто выжил ее из дома. Сейчас вот ночует где придется, подвергалась и нападениям, и избиениям.

«Сильным новостям» достоверно известны и случаи, когда гомельские бездомные живут на снегу и морозе в самодельных хижинах из веток и картонных коробок.

Можно по-разному относиться к бездомным людям. Видеть причины их бедственного положения в них самих, или в условиях окружающей жизни? Но несомненно только одно. Все они — живые люди — не должны замерзать на лютом морозе и должны получать эффективную помощь, участие и поддержку.