В Гомельской области брат убил брата, а потом повесился. Уголовное дело завели лишь спустя годы

Преступление было раскрыто отнюдь не по «горячим следам». Впрочем, тому есть определенные причины.

Как стало известно «Сильным новостям», житель деревни Кашевичи Петриковского района Гомельской области пропал без вести еще в июле 2009 года. Мужчина был 1976 года рождения, следовательно, на тот момент ему было 35 лет. Следствию тогда так и не удалось обнаружить следы пропавшего.

В 2012 году цепочка трагических событий получила продолжение. Тогда в этой же деревне покончил с собой сводный брат пропавшего ранее сельчанина. Мужчина 1985 года рождения повесился у себя дома.

Про прошествии лет история несчастливой семьи начала практически забываться. Однако уже в наши дни неожиданно в сарае, закопанным в землю, был обнаружен труп (точнее, то, что от него осталось — фактически лишь скелет) пропавшего в 2009 году. И, как стало известно «Сильным новостям», скелет этот содержал признаки насильственной смерти.

На данный момент следователями, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Основным подозреваемым является брат погибшего, покончивший с собой через три года. Что именно послужило его главным мотивом доподлинно установить уже не получится. Может быть, даже, раскаяние.