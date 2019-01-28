Приговор зачитывали больше пяти часов. Обвиняемого по делу дольщиков в Гомеле приговорили к тюрьме, конфискации и выплате компенсаций

В Гомеле 28 января суд Центрального района вынес приговор директору ООО «ЦентрЛизинг» Константину Царькову по делу обманутых дольщиков.

Константин Царьков признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также Царьков должен будет компенсировать потерпевшим моральный вред: по 500 рублей каждому, подавшему иск.

На оглашение приговора ушло более пяти часов, так как обвиняемый потребовал через адвоката не ограничиваться резолютивной частью, а зачитать его полностью.

Учитывая, что большинство потерпевших, присутствовавших в зале, — уже зрелого возраста, а приговор по правилам присутствующие в зале судебного заседания должны выслушать стоя, для многих это стало испытанием.

В 2010 году частная компания ООО «ЦентрЛизинг» выиграла конкурс на строительство двух десятиэтажек с подземными паркингами. Людей предложение заинтересовало: цена новостроек была ниже городской, плюс удачное месторасположение — в самом центре города.

Дольщикам предлагалось приобрести жилищные облигации, выпущенные застройщиком. Каждая из облигаций по цене была эквивалентна квадратному метру в планируемой новостройке.

Люди говорят: на тот момент у них не было никаких сомнений, что квартиры они построят без особых проблем. Ведь один из домов к тому времени был уже возведен, а застройщик уверял, что оба дома — цельный проект, следовательно, и волноваться не стоит.

Однако строительство второго дома все откладывалось. Позже стало известно, что компанию лишили права на строительство, а участок, который отводился под возведение дома, изъяли. Тогда люди захотели сдать облигации, но оказалось, что сделать это будет непросто. Царьков редко выходил на связь. Летом 2017 года предпринимателя задержали.

39-летнего Константина Царькова обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, также совершенном в особо крупном размере.

На суде обвиняемый утверждал, что это не он обманул, а его. Говорит, что землю, на которой должна была появиться вторая десятиэтажка, у него изъяли с нарушениями закона. Ведь, несмотря на то, что самого дома не было, компания уже проложила коммуникации и вложила в обустройство строительной площадки немалые деньги. Можно было подождать и дать предпринимателю шанс, а не изымать участок. Царьков считает, что это было сделано специально.

Прокурор попросил назначить 39-летнему Константину Царькову шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Потерпевшие разделились на два лагеря: одни назвали предлагаемый срок слишком мягким, другие, напротив, и вовсе просили оправдать и отпустить обвиняемого. Ведь тогда есть хоть какая-то надежда на то, что он сможет вернуть им деньги. Всего, как говорят сами дольщики, они отдали застройщику 1 млн 560 тысяч долларов. Впрочем, часть денег некоторым из них он все-таки вернул.