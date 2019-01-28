36 см снега! Снежный покров в Гомеле в три раза превысил средние многолетние значения конца января

Снежный покров в Гомеле в три раза превысил средние многолетние значения, характерные для третьей декады января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией филиала «Гомельоблгидромет» Татьяна Захарова.

Минувшие выходные порадовали жителей Гомельской области обильными снегопадами.

На утро 28 января высота снежного покрова в Гомеле составила 36 см. Выше было зарегистрировано только в Василевичах Речицкого района, где утром 27 января покров достиг отметки в 39 см. Как уточнили в Гомельоблгидромете, для третьей декады января средний показатель многолетних значений составляет 12 см (по полевым снегосъемкам).

Абсолютным рекордсменом по высоте снежного покрова в областном центре были 30-31 января 1967 года, когда снежная «подушка» накрыла город на 59 см.

Наиболее щедрым на интенсивные осадки в минувшие выходные было 26 января. К примеру, за сутки в Мозыре выпало 17 мм осадков, или 46% месячной нормы января. Близкими к этим показателям оказались Жлобин и Василевичи.

В целом по области ситуация контрастная. В некоторых районах по западу региона температурный режим, обусловленный более теплыми воздушными массами, периодически не позволял снежному покрову удерживаться. К примеру, в Житковичском районе Новый год встречали без снега, в начале января ситуация изменилась. Между тем установившийся в Гомеле 15 ноября прошлого года снежный покров полностью не разрушался, его высота варьировалась в зависимости от погодных условий.

Как рассказали в Гомельоблгидромете, в ближайшее время на территории юго-восточного региона страны ожидается потепление.