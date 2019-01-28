«Я совершенно не ожидала такого успеха!» В Гомеле прошел мини-саммит по поддержке женского предпринимательства — фото

25 января в Гомеле прошла встреча с женщинами-предпринимательницами из Гомеля и Минска, где девушки делились своей личной историей успеха, полной неудач, поражений и взлетов. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к женскому саммиту «Ты можешь», который пройдет 3 марта в Минске.





Организатором мини-саммита в Гомеле и саммита в Минске является Высшая женская школа Светланы Зере при активной поддержке Белинвестбанка и Бизнес-школы ИПМ.

Цель этих важных мероприятий — дать женщинам реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития. И действительно, встреча получилась очень душевной, теплой и вдохновляющей!





Организатор всего проекта и его идейный вдохновитель, лайф-коуч, создатель Lady.tut.by и проекта «Леди Босс» Светлана Зере поделилась впечатлениями о прошедшем мероприятии в нашем городе: «Когда мы только задумывали саммит, то планировали, что в каждом регионе мы соберем по 40-50 человек. В Гомеле к нам пришло более 70 девушек с горящими глазами, с жаждой знаний и движения вперед! Я совершенно не ожидала такого успеха! Меня очень тронули гомельские девушки-предпринимательницы, для которых говорить со сцены не привычно, а уж тем более о личном. Но именно такие истории помогают обычным женщинам начать делать свои первые шаги в самореализации.

Мы дали им отличный пример их же землячек, которые не боялись переехать из деревни будучи беременными третьим ребенком и начинать свое дело как Анастасия Короленко, которые не побоялись кардинально сменить профессию и из психологии уйти в кондитерское дело как Ирина Дашковская, и сумели создать нестандартный прибыльный бизнес, как Марина Кабадарян, пока другие крутили у виска на счет ее идеи.









Спасибо Инне Щукиной, директору программы академии собственника в ИПМ (кстати, ИПМ, всегда поддерживает развитие начинающих бизнесов), которая показала, что не страшно, если бизнес не оказался успешным — снова уйти в найм и там достичь своего успеха. Также умничка Алеся Христова представитель Белинвестбанка, которая рассказала о том, что для женщин есть более выгодные предложения в плане кредитования. И Анна Зборомирская, которая на цифрах показала аудитории весь свой бизнес до кредитования и после.

Мы услышали разные варианты того, как можно идти. Как преодолевать препятствия, если они встречаются на пути. Это было очень ценно для гомельской аудитории девушек! 92% опрошенных остались в восторге от встречи, а это значит, мы делаем нужно и важное дело. Отдельную благодарность хочу выразить руководству гостиницы «Турист», на площадке которой состоялся женский минисаммит «Ты можешь!», а также моим волонтерам, которые с сентября каждый день трудились над тем, чтобы встреча прошла на самом высшем уровне — Марине Кабадарян и Евгении Крещук.





Приедем ли мы в Гомель еще раз — конечно, да! А в качестве логического продолжения женских встреч (и да, мы не против мужчин, мы только за, просто иногда надо собираться только девочками), мы открываем в Гомеле женский клуб для тех, кто хочет от жизни самого лучшего, кто любит движение и не останавливается на достигнутом. Но об этом я расскажу на женском саммите «Ты можешь» в Минске 3 марта!"

Подробная информация о мероприятии в Минске на сайте zere.by.



