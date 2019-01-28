Гомельчане могут сдать старый телевизор за 4000 рублей. Но есть одно «но»

Белорусам предлагают сдать самый старый телевизор и выиграть четыре тысячи рублей. Объявление об акции заметила в Минске читательница телеграм-канала #МотолькоПомоги.

Переработкой электротехники занимается компания «БелВТИ». На предприятии TUT.BY подтвердили: акция проходит с 28 января по 10 февраля (дата 07.02.2019 на объявлении указана ошибочно). 13 февраля эксперты определят, какой из принесенных телевизоров самый старый. Итоги опубликуют на сайте belvti.by.

Как рассказали TUT.BY, обычная «ставка» за старый телевизор — 25 копеек за кило. Средний телевизор, который обычно приносят в приемные пункты, весит 35 килограммов.

Для участия в акции необходимо сдать телевизор в неразобранном состоянии и с целым экраном в указанный срок. При себе просят иметь документ, подтверждающий личность. Тот, кто сдаст самый старый телевизор, станет победителем.

Телевизоры принимают не только в Минске, но и в Могилеве, Гомеле, Витебске, Полоцке, Гродно и Бресте.