В Гомеле затопило «Евроопт» на Хатаевича, вода со второго этажа стекала на первый — видеофакт

  • 28 января 2019, 14:02
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Судя по кадрам, которые chp24.by прислали читатели, — в гипермаркете Евроопт (Бывш. Линия) водой затопило второй этаж. Вода стекала и на первый этаж.

По словам очевидцев, в Евроопте проводились ремонтные работы над системой пожаротушения, однако воду перекрыть забыли — в результате чего и образовалось подтопление.




chp24.by
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Места: Гомель (24651)

Метки: Происшествия (13830)

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