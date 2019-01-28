В Гомеле затопило «Евроопт» на Хатаевича, вода со второго этажа стекала на первый — видеофакт
- 28 января 2019, 14:02
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Места: Гомель (24651)
Метки: Происшествия (13830)
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