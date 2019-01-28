Гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский вместе с семьей покинул Беларусь после нападения и анонимных угроз

Гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский покинул Беларусь вместе с женой и дочерью, пишет БелаПАН.

Причиной эмиграции стало давление со стороны властей и многочисленные суды за сотрудничество с польским телеканалом «Белсат». За 2018 год в отношении Жуковского было составлено около двух десятков административных протоколов якобы за незаконное изготовление продукции СМИ без аккредитации. Общая сумма штрафов превысила 12 тысяч рублей.

Решение об эмиграции Жуковский принял после нападения на него 13 января на автодороге возле Хойников, а также угроз, получаемых в Facebook и на электронную почту.

«Я занимался расследованием каналов незаконной миграции через Беларусь, но КГБ не отреагировал на это, хотя я им дал точные данные о канале переброски беженцев из восточных стран. Также проводил расследование об отгрузках оружия со складов под Гомелем, возможно, в ДНР или ЛНР. Вот „русский мир“ и мстил мне», — сказал БелаПАН Жуковский.

По поводу угроз он обращался в милицию, но получил ответ, что правоохранители не установили личности тех, кто рассылал угрозы. По словам Жуковского, его с товарищем Борисом Аникеевым 13 января «взял в осаду некий джип» на дороге под Хойниками. Аникееву брызнули в лицо из газового баллончика, а Жуковского сбили с ног, выхватили документы и порвали паспорт. «Хорошо, что он был просрочен. Это был старый паспорт», — заметил журналист.

Жуковский попросил политическое убежище в одной из стран Западной Европы. Журналист не называет страну, так как считает, что угроза его жизни пока сохраняется.