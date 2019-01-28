Не угон, а мошенничество. Пострадавшие от «банды из Ижевска» гомельские прокатчики остались без авто и страховки

В прошлом году из белорусских прокатов исчезло сразу семь автомобилей. Брали их в аренду по своим подлинным документам жители Ижевска. По факту пропажи машин заведены уголовные дела, однако, как рассказали AUTO.TUT.BY владельцы авто, ни машины, ни виновные до сих пор так и не найдены. А тут еще выяснился новый нюанс: получить страховое возмещение за исчезнувшие машины могут не все потерпевшие.

В июне 2018 года у минской и витебской фирм взяли в аренду и не вернули Kia Rio и Hyundai Accent, в сентябре того же года столичные компании лишились Skoda Rapid и Hyundai Solaris, а в ноябре — Hyundai Solaris, двух Kia Rio: из Минска и Гомеля. Клиенты-злоумышленники были избирательны: почти всегда брали в аренду только автомобили 2017−2018 годов выпуска.

Работали «клиенты» по одной схеме: оформляли автомобили в аренду на несколько суток, в первый день изучали машину, а потом находили и извлекали из нее GPS-трекер (устройство-приемник, который передает данные о нахождении авто на серверный центр. — Прим. AUTO.TUT.BY), присоединяли его к другому аккумулятору и выбрасывали в лесу или в поле. Потом уже на «чистой» машине пересекали границу и исчезали на просторах России.

Прокатчики уверены: машины были разобраны и вернуть их уже не получится. Все белорусские предприниматели написали заявление о произошедшем правоохранителям, сообщили данные о заказчиках, которые брали авто напрокат. Один из бизнесменов даже ездил в Ижевск — нашел клиента, который увез прокатное авто. Тот в российской полиции сознался в содеянном, но был отпущен.

В Следственном комитете по Витебской области AUTO.TUT.BY тогда сообщили, что по фактам похищений двух авто из Минска и Витебска летом этого года были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые потом были соединены в одно производство.

— Такое впечатление, что наши дела лежат где-то на полке и ими никто не занимается, — вздыхает владелец одного столичного проката Денис. — Когда у нас похитили машину, то мне в милиции сказали: быстрее пишите заявление, рассказывайте, что и как было. С таким подходом появилась надежда, что машину быстро найдут. Но время идет, а меня даже в Следственный комитет ни разу не вызывали. Что и как с расследованием, я понятия не имею.

Зато бизнесмен узнал, что те люди, которые похитили у них автомобили, увели еще одну машину из проката в Екатеринбурге.

— Об этом нам сообщили наши российские коллеги. Совпадают фамилия «клиента», его документы. Но, насколько мне известно, он не задержан! — возмущается предприниматель.

Минчанин Александр, тот самый, который общался в Ижевске с угонщиком своего Kia Rio, сообщил AUTO.TUT.BY, что он уже потерял надежду вернуть свою машину и наказать злоумышленника, совершившего преступление. Но поскольку авто было застраховано по КАСКО, мужчина обратился в страховую компанию ТАСК с просьбой выплатить ему деньги за машину.

— В выплате мне отказали! Сообщили, что страховали машину от угона, а не от мошенничества, поэтому никаких денег я не получу, — рассказал мужчина. — Естественно, я с таким положением дел не согласен. Тем более, что моему коллеге из Витебска, у которого россияне аналогичным способом увели машину, в выплате не отказали, а сообщили, чтобы он готовил документы.









— Ответ страховой компании я буду обжаловать в суде. Жаль, что мы работаем по закону, как положено, а нас защитить никто не может, одни убытки получаются...