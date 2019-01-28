Самые «жаркие» бесплатные бизнес-семинары в феврале 2019

Школа бизнес-образования IPM приглашает на бесплатные семинары, которые пройдут: 29.01, 05.02, 12.02, 19.02. Пусть за окном практически начало февраля, который радует любителей мороза, но в IPM всегда «жарко» и интересно.

29.01 Бесплатная презентация Школы менеджмента. Для всех желающих повысить навыки руководителя и заявить о себе, как об управленце с международной компетенцией!

Презентация пройдет в интереснейшем формате и в подарок каждый участник получит Мастер-класс от Натальи Макаевой по «эффективному управлению изменениями».

Вы удивитесь, но любые изменения возможно использовать на благо развития бизнеса, и для этого потребуется всего лишь.... 8 практических шагов, которые должны быть реализованы на практике. Быстрота принятия решений, в большинстве случаев, является неоспоримым и ключевым фактором в бизнесе, поэтому — добро пожаловать за практикой на бесплатную презентацию.





05.02 Бесплатная презентация Школы финансов и контроллинга. Для неравнодушных к финансам руководителей, HR-ов и специалистов области финансирования.

И на данном мероприятии IPM подготовила неожиданный сюрприз с мастер-классом от Александра Шинкевича по «Нюансам автоматизации управленческого учета». Загадочное сочетание букв «АСУ» перестанет пугать своей неопределенность, любого посетителя после презентации IPM.





21 век диктует свои стандарты и предлагает новинки в автоматизации систем управления. Как составить техническое задание, сразу учесть и избежать ошибок, исключить неэффективность создаваемой системы, и главное — совместить всю автоматизацию в удобный для просмотра и контроля финансов вариант? ИПМ радушно приглашает на бесплатный семинар для желающих получить ответы.

12.02 Бесплатная презентация Школы продаж. Для всех представителей торговли, от руководителей — до рядовых специалистов по продажам.

Далеко не секрет, что успех продажи всегда сводится к прямому взаимодействию с покупателем, поэтому навыки каждого и конкретного продавца компании повышают прибыль и, фактически, решают успех бизнеса в сфере торговли.

Мастер-класс от руководителя школы Марины Кожуровой, бизнес-тренера и коуча, даст практическую базу по работе с «проблемными покупателями» и сделает продажи более эффективными.





Общение, возражения и, порой, даже споры с покупателем — неотъемлемая часть работы успешного продавца, если клиент в итоге заинтересовался и купил ваш продукт, пускай немного и с эмоциями. Огромная смесь практики и минимальных знаний повысит результативность торговли в разы, после бесплатного семинара от бизнес-школы IPM.

19.02 Пройдет бесплатная презентация Школы маркетинга. Для всех заинтересованных в удовлетворенности клиента компанией и нашедших в себе мужества взглянуть на свой бизнес «со стороны».

Эдуард Чурлей проведет мастер-класс по новым программам и материалам великобританского Королевского института маркетинга. Расскажет, как измерить «удовлетворенность» клиента. Поделится практическими наработками методики использования системы NPC в «реальных» условиях ведения бизнеса. Новое — часто синоним лучшего на бесплатной презентации бизнес-школы IPM.





На каждом бесплатном семинаре будет как всегда: активно, интересно и неимоверно «горячо» в ходе дискуссий и решения конкретных задач, поэтому не стоит откладывать и зарегистрироваться прямо сейчас!

Все презентации состоятся в региональном офисе Бизнес-школы ИПМ с использованием интерактивной образовательной видеосистемы.

Подробная информация по телефону +375447622921 и на сайте ipm.by



