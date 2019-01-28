В гомельском подъезде, где кто-то поджигал кладовые, снова горело. На этот раз почтовые ящики

  • 28 января 2019, 11:18
  • 1903
  • 0
Фото TUT.BY

Жильцы дома № 97 на улице Советской в Гомеле опять обеспокоены. 25 января вечером кто-то снова поджег их подъезд. Какой по счету раз, уже никто и не упомнит.

— 25 января примерно в 21.30 у нас в подъезде снова горело. На первом этаже кто-то поджег бумагу. Все жильцы опять на ушах, до кладовок ведь все и начиналось с бумаги. Приезжали пожарные, но что толку. Такое ощущение, что никому до нас нет дела, — жалуются возмущенные жильцы девятиэтажки.

Люди рассказывают, что уже и не сосчитают, какой это по счету пожар в их подъезде.

Все началось с того, что кто-то поджигал почтовые ящики. Затем под утро 17 декабря загорелось подсобное помещение между первым и вторым этажами. В следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка между вторым и третьим этажами. 29 декабря ночью снова кто-то поджег подъезд. Горело уже между пятым и шестым этажами.


Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. Но поджигатель пока не найден.




TUT.BY
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24651)

Метки: Происшествия (13830)

Читайте также

«Боимся ложиться спать». В многоэтажке в центре Гомеля кто-то вторую ночь подряд поджигает подъезд

В Гомеле на Советской третий раз за две недели горел подъезд — фото, видео

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров