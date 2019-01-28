Вместо долга в пять тысяч долларов вымогал пятнадцать. В Гомеле судят бывшего «морозовца», прокурор запросил для него 10 лет

  • 28 января 2019, 10:57
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Суд Центрального района Гомеля продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении гомельчанина, который обвиняется в вымогательстве и принуждении к выполнению обязательств.

Напомним, согласно материалам дела, в августе 2018 года уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долга в пять тысяч долларов. Гомельчанин навестил должника по месту жительства, представился членом вооруженной преступной банды Морозова, действовавшей некогда на Гомельщине. Угрожал применить физическое насилие к должнику и его родственникам, требовал 15 тысяч долларов. В следующий вечер должник и обвиняемый встретились на площади Восстания в Гомеле. Для придания большей убедительности своим угрозам бывший участник преступной организации принес на встречу пистолет и экземпляр приговора Верховного Суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев». К слову, мужчина действительно был ранее судим за участие в преступной организации, мошенничество, грабеж, кражу, вымогательство.


За вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также за принуждение к выполнению обязательств гособвинитель запросил для обвиняемого наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.




Гомельская правда
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Места: Гомель (24651)

Метки: Криминал (11338)

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