Фотофакт: в Гомеле рыбак поймал 9-килограммовую щуку

В пятницу гомельчанин вернулся с рыбалки с настоящим «трофеем» — ему посчастливилось поймать 9-килограммовую щуку.

Как рассказал Антон, на рыбалку он ходит часто, за плечами уже 26 лет опыта, но в этом году вытащить 9-килограммовую щуку в черте города удалось впервые.





Впрочем, 8 лет назад, в далеком 2011, Гельбрактос Антон поймал на спининг двух щук — 10 и 9 килограммов.

В этом году везет меньше. «Много рыбы весом в 3 кг, иногда попадались по 7 кг», — поделился своими наблюдениями рыбак.







