Фотофакт: в Гомеле рыбак поймал 9-килограммовую щуку
- 27 января 2019, 14:50
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Люди в материале: Антон Гельбрактос (1)
Места: Гомель (24639)
Метки: Общество (33118)
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