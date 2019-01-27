Фотофакт: в Гомеле рыбак поймал 9-килограммовую щуку

  • 27 января 2019, 14:50
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В пятницу гомельчанин вернулся с рыбалки с настоящим «трофеем» — ему посчастливилось поймать 9-килограммовую щуку.

Как рассказал Антон, на рыбалку он ходит часто, за плечами уже 26 лет опыта, но в этом году вытащить 9-килограммовую щуку в черте города удалось впервые.


Впрочем, 8 лет назад, в далеком 2011, Гельбрактос Антон поймал на спининг двух щук — 10 и 9 килограммов.

В этом году везет меньше. «Много рыбы весом в 3 кг, иногда попадались по 7 кг», — поделился своими наблюдениями рыбак.






gomel.today
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