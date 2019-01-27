Фотофакт: в Гомеле на билбордах заметили сексистскую рекламу

Гомельский пивной ресторан Rasskazov разместил в городе неоднозначный биллборд. Об этом пишет в фейсбуке Паліна Сцепаненка.

«Гомель, сексiзм рэклама на рагу вуліц Кірава і Рагачоўскай», — подписала Паліна вот это фото:

Кто еще за последнее время отметился сексистской рекламой?

В декабре белорусские производителя пылесосов iCLEBO запустили видеоролики, которые скорее напоминали рекламу нижнего белья. Осенью на странице бренда Alcreme — сети, где можно купить алкогольное мороженое, — появилась фотография, рекламирующая «Взрослое мороженое». А недавно один из минских баров предлагал посетительницам показать бармену грудь и получить бесплатный коктейль. Правда, потом все дружно отнекивались от «рекламной акции».

Почему такая реклама не работает?

Сitydog уже не раз писали, почему сексистская реклама — это плохо. Кроме того, что это явная дискриминация, такая реклама еще и ничего не продает.