В Гомеле пройдет мини-ярмарка вакансий

  • 27 января 2019, 10:33
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Как сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома , 30 января пройдет общегородское мероприятие «Мини-ярмарка вакансий» для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Все желающиеприглашаются на встречу с представителями ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельский завод станочных узлов», Государственноого историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», Коммунального дочернего строительного унитарного предприятия «Специализированное строительное управление № 4» КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома», ООО «Делком40».

На мероприятии дадут свои консультации представители постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения администраций районов города.




gomelradio.by
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