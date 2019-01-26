«Мы будем платить больше». Эксперты о прозрачности системы ЖКХ — видеосюжет «СН»
- 26 января 2019, 17:00
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Люди в материале: Алексей Харкевич (26)
Места: Гомель (24635)
Метки: Общество (33113), Главное (6733), Видео (1065), Гражданское общество (2067)
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