«Мы будем платить больше». Эксперты о прозрачности системы ЖКХ — видеосюжет «СН»

Насколько прозрачна система ЖКХ, какую часть расходов на эти услуги возмещают белорусы, как будут оплачивать коммунальные услуги граждане не занятые в экономике?

Всё это в сюжете «Сильных Новостей». Более подробно послушать мнения экспертов и поучаствовать в дискуссии можно будет на очередном Городском Собрании ГДФ 27 января.

Вы узнаете:

сколько горожане возмещают затрат на оказание услуг ЖКХ, субсируемых государством,

какие есть особенности формирования тарифов для разных групп населения, прежде всего «тунеядцев»,

какую роль играют комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В гостях Алексей Харкевич, аналитик, руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль».

Организаторы приглашают всех заинтересованных 27 января (воскресенье) в 15.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Вход бесплатный. регистрация по ссылке.

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