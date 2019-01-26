«Мы будем платить больше». Эксперты о прозрачности системы ЖКХ — видеосюжет «СН»

  • 26 января 2019, 17:00
  • 1449
  • 0


Насколько прозрачна система ЖКХ, какую часть расходов на эти услуги возмещают белорусы, как будут оплачивать коммунальные услуги граждане не занятые в экономике?

Всё это в сюжете «Сильных Новостей». Более подробно послушать мнения экспертов и поучаствовать в дискуссии можно будет на очередном Городском Собрании ГДФ 27 января.

Вы узнаете:


  • сколько горожане возмещают затрат на оказание услуг ЖКХ, субсируемых государством,
  • какие есть особенности формирования тарифов для разных групп населения, прежде всего «тунеядцев»,
  • какую роль играют комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

В гостях Алексей Харкевич, аналитик, руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль».

Организаторы приглашают всех заинтересованных 27 января (воскресенье) в 15.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Вход бесплатный. регистрация по ссылке.

:




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Алексей Харкевич (26)

Места: Гомель (24635)

Метки: Общество (33113), Главное (6733), Видео (1065), Гражданское общество (2067)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров