Просили позвонить и оформить рассрочку: как обогащаются мошенники за счет доверчивых гомельчан

В нашей стране, как и в любой другой, есть люди с разным достатком. Одни могут позволить себе купить дорогую машину, квартиру, в любой момент улететь на отдых к дальним морям. А есть те, кто откладывает ежемесячно часть зарплаты, чтобы приобрести пылесос, и тянет до последнего, чтобы заплатить за коммуналку.

Учитывая это, многие торговые организации предоставили возможность приобретения товаров в рассрочку, а некоторые сотовые операторы придумали предоставлять в качестве аванса определенную сумму для оплаты услуг в интернете... Но ушлые мошенники даже на этом умудряются подзаработать.

«Дай позвонить»

Недавно в редакцию позвонила молодая мама Ирина из Гомеля (имя изменено по просьбе женщины — прим. автора), которая находится в декретном отпуске, и рассказала, что старший сын стал жертвой наглого мошенника.

— Гуляли мы летом в парке вместе с моей мамой. И тут ей на мобильный телефон от сотового оператора стали приходить сообщения с просьбой оплатить задолженность по V-КОШЕЛЬКУ. Дело в том, что мама — пенсионерка, и о такой услуге даже не слышала. Позвонили в колл-центр и узнали, что с ее номера был снят предоставляемый лимит в 100 рублей, — сетовала гомельчанка. — Конечно, мы были немного шокированы, но позже все прояснилось. Оказывается, с сыном (ему 14 лет) в интернете познакомился какой-то парень. Во время разговора попросил помочь перевести зарплату из России, мол, он уже не может — сим-карта заблокирована. Ребенок ему поверил и сообщил свой мобильный, а потом и коды активации, пришедшие эсэмэсками. То же самое проделал с номером своей бабушки. Когда мы попытались созвониться с молодым человеком, чтобы потребовать вернуть деньги, на звонки отвечала какая-то женщина, которая никакого отношения к парню не имела. Услышав нашу историю, посоветовала обратиться в милицию. Так и поступили.

История женщины оказалась правдивой. В областном центре действительно зарегистрирован первый случай мошенничества посредством перевода средств с виртуального кошелька. До такого способа заработка додумался 20-летний гомельчанин, который ранее был судим за наркотики. Он подходил к людям на улице, знакомился в социальных сетях и узнавал номера телефонов. После регистрировал их в приложении V-BANKING одного из мобильных операторов, активировал V-КОШЕЛЕК и переводил предлагаемый лимит в 100 рублей на свою сим-карту. Далее через систему ЕРИП отправлял их на банковские карты и электронные кошельки.

Как правило, жертвами мошенника становились ученики 9 — 11 классов. Он быстро входил к ним в доверие и убеждал не только поделиться своими номерами, но и мобильными родственников и даже одноклассников. Например, гомельчанин нашел страницу «ВКонтакте» одного восьмилетнего мальчика и, убедив помочь, перевел с его счета и счета его матери по 100 рублей. К другому одиннадцатилетнему потерпевшему подошел, когда тот катался на качелях, провел необходимые манипуляции и ушел. А третий доверчивый одиннадцатиклассник вовсе «помог» мошеннику заполучить деньги с номеров бабушки, дедушки и пары одноклассников.

Не брезговал молодой мошенник и знакомством с группой подростков. Им рассказывал, что приехал из России, и нужно перевести зарплату с помощью номера популярного оператора. Порой, когда убедить молодежь не удавалось, обещал «накрыть поляну» или заплатить 10 — 20 рублей за помощь.

Всего в преступные сети гомельчанина попало около 50 человек, сумма переведенных на его счет средств составила около 5800 рублей.

— Когда началось расследование первых эпизодов, парень приобрел еще одну сим-карту, с которой облапошил еще 44 человека. Думал, что его уже точно никто не заподозрит. Объяснял свои поступки тем, что просто хотел заработать, — отметили в Гомельском городском отделе Следственного комитета. — Не захотел официально трудоустроиться даже тогда, когда у него родился сын. Стоит добавить, что все деньги тратил не на семью, а на развлечения, алкоголь и встречи с друзьями.

— Неужели люди так просто верили этому молодому человеку? Они ведь могли проверить баланс, позвонить оператору и узнать, какая операция была произведена с их номером. — Дело в том, что отрицательный баланс отображается не сразу, а лишь спустя пару недель. Мошенник это знал и предлагал потерпевшим при нем проверить баланс. Убеждал в том, что им не о чем беспокоиться — ни копейки со счета не списано. К тому же внешне он к себе располагал, в общении был приятен и быстро входил в доверие.

Правда, некоторым потерпевшим молодой мошенник похищенную сумму все же вернул. Среди счастливчиков оказалась и Ирина, позвонившая в редакцию. Гомельчанину предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В Беларуси это не первый случай хищения средств путем перевода через V-КОШЕЛЕК. В сентябре 2017 года 15-летней могилевчанке «ВКонтакте» написала приятельница и попросила девушку дать свой номер телефона. Не заподозрив ничего дурного, та написала мобильный, а после и коды подтверждения. Спустя месяц оказалось, что страницу подруги взломали, и мошенник, узнав номер телефона, зарегистрировал в системе V-BANKING виртуальный кошелек и перевел 99 рублей на другой номер телефона другого мобильного оператора.

Легкие деньги

Еще одна услуга, которой в последнее время любят пользоваться мошенники, — покупка товаров в рассрочку с целью их дальнейшей перепродажи. О таком варианте наживы рассказал знакомый, который, сам того не подозревая, стал жертвой преступного умысла. Он купил в магазине, специализирующемся на скупке товаров, хороший мобильный телефон. Через несколько недель ему позвонили из милиции и сообщили, что его приобретение не совсем законно, — телефон оформлен в рассрочку в одной из торговых сетей и за него не внесена полная оплата.

По информации правоохранителей, только в прошлом году в области по таким фактам возбуждено 90 уголовных дел. Мошенники оформляли все, что могли: мобильные телефоны, ювелирные украшения, бытовую технику, стройматериалы, мебель, даже окна. Далее продавали по заниженной цене, а выручку клали в карман. Большинство злоумышленников — ранее судимые люди, нигде не работающие. Например, в Жлобине 41-летняя женщина, судимая девять раз, освободившись из тюрьмы, зашла в ближайший салон сотовой связи, взяла в рассрочку телефон за 300 рублей. И уже через полчаса продала его постороннему человеку. А в Мозыре 49-летний мужчина, также ранее судимый, пришел в магазин с паспортом матери-пенсионерки. Оформил на нее телефон стоимостью 700 рублей. С аппаратом поступил просто — продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Для оформления товара в рассрочку достаточно лишь паспортных данных. Этим мошенники и пользуются

Нередко злоумышленники убеждали посторонних людей оформить рассрочку и отдать им товары, обещая позже за них заплатить. Предприимчивый 36-летний калинковичанин воспользовался своим шармом и обманул 10 человек. Уговорил 27-летнюю даму взять для него в рассрочку набор мягкой мебели за 2000 рублей. Позже 24-летняя девушка оформила мошеннику телевизор за 3000 рублей. На просьбу калинковичанина откликнулся и 47-летний мужчина, взявший для «друга» айфон за 1800 рублей. Когда люди обещанных денег не получили, обратились в милицию.

На Гомельщине оформлением и перепродажей товаров в рассрочку занималась и целая преступная группа. В прошлом году милиционеры задержали мошенников из Калинковичского района, которые с июля 2016 года по декабрь 2017-го путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество 74 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Общий ущерб превысил 110 тысяч рублей. Преступления совершались на территории Минска и Гомельской, Гродненской, Брестской, Могилевской, Витебской областей.

Калинковичане под различными предлогами убеждали своих знакомых оформить покупку товаров в рассрочку. Некоторым даже передавали деньги на оплату первоначального взноса. Иногда оформляли рассрочку на себя, указывая недостоверные сведения о трудоустройстве и получаемой зарплате. Разумеется, условия договоров по оплате не выполняли, имущество продавали, а деньги присваивали. К слову, жили мошенники на широкую ногу: ездили на такси, снимали дорогие квартиры, ходили в недешевые рестораны и кафе, игровые клубы.

Оформителями рассрочек у мошенников становились не только знакомые. За «бутылку» на это соглашались и лица, злоупотребляющие спиртными напитками, и без определенного места жительства. Злоумышленники подходили к ним на улице, предлагали выпить и просили за небольшое вознаграждение оформить для них телефон. После уходили даже не попрощавшись.

Купили сами, решайте сами

Как же восприняли торговые сети и мобильный оператор то, что их бонусами пользуются в корыстных целях?

Что касается мобильного оператора, от официальных комментариев он отказался. Но, по словам следователя, занимавшегося расследованием уголовного дела, оператор не намерен пока ничего менять. Все же в стране больше тех, кто пользуется услугой V-КОШЕЛЕК согласно договору.

Такой же позиции придерживаются и крупные торговые сети, которые предоставляют возможность приобретения товаров в рассрочку. Для гомельчан это выгодно и услуга пользуется большим спросом. В любом случае, если человек не выплачивает рассрочку в отведенный срок, на него подадут в суд. Так или иначе, сумма с должника будет взыскана.

— Сейчас для того, чтобы оформить товар в рассрочку, не обязательно предоставлять справку о доходах. Достаточно лишь паспортных данных. Этим мошенники и пользуются, — пояснил следователь по особо важным делам отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования УСК по Гомельской области Андрей Черняков. — Кроме того, многие магазины не заинтересованы в том, чтобы требовать эти справки. Как показывает практика, учитывая то количество людей, которые ежедневно оформляют рассрочку, торговая сеть все равно получает прибыль, которая перекрывает небольшие потери от неоплаченных товаров.

Несмотря на то, что раскрываемость подобных преступлений весьма высока, УСК по Гомельской области рассматривает вопрос отправления соответствующего письма с описанием ситуации в облисполком. Поскольку некоторые люди пользуются услугой рассрочки в своих корыстных целях, есть необходимость, чтобы торговые сети ужесточили условия оформления договоров и требовали у покупателей справки о доходах либо с места работы.

Доверчивые или беспечные?

Изучив новые виды мошенничества, решила провести небольшой эксперимент и узнать, готовы ли гомельчане дать позвонить незнакомому человеку и купить у него с рук телефон. При этом главный акцент делала на то, насколько люди внимательны к постороннему, который вполне может оказаться мошенником.

Вначале представлялась на улице студенткой, которая опаздывает на занятия и не может предупредить одногруппницу, поскольку на мобильнике села батарейка. За час, проведенный на улице, мне разрешили позвонить на чужой номер 25 человек. При этом 5 — даже отошли подальше, чтобы не подслушивать разговор. Некоторые разрешали отправить и СМС, когда «подруга долго не отвечала».

На вопрос «не боятся ли, что сниму у них со счетов деньги», реагировали по-разному. Одни просто отмахивались и говорили, что я никак не могу узнать пароли от интернет-банкинга и не сниму ни копейки. Другие утверждали, что следили за мной, поэтому не смогла бы убежать с их телефоном, даже если бы захотела. Конечно, были и те, кто помогать не соглашался. Следующим этапом эксперимента стала продажа мобильного телефона на известных интернет-площадках. Опубликовала объявление «Продам недорогой телефон в хорошем состоянии. Срочно», прикрепила несколько фотографий и стала ждать покупателей. Первые желающие объявились через 30 минут. Они расспрашивали о причине продажи телефона, сколько он работает от аккумулятора, менялись ли какие-то запчасти.

Самым удивительным было то, что ни один(!) из 16 потенциальных покупателей не спросил про документы: не нужен был ни гарантийный талон, ни инструкция по эксплуатации, ни другие подтверждения того, что именно я — владелец телефона. Только один парень, откликнувшийся на объявление спустя месяц, поинтересовался, есть ли чек об оплате и гарантийный талон.

Слыша предположения «вдруг телефон находится на рассрочке», некоторые собеседники меняли манеру общения: грубили, грозились вычислить и обокрасть квартиру, встретить в темном переулке и «поговорить по душам». Но это лишь единицы. Подавляющее большинство отвечало, что рассрочка в любом случае оформлена на меня и у милиции не будет к ним никаких претензий.

В целом эксперимент показал, что белорусы довольно доверчивые люди. Их не смущает тот факт, что могут стать жертвами мошенников. Наверное, на это влияют природная скромность и вера в добропорядочность ближнего.

Тем не менее, чтобы не попасться в руки мошенника, стоит всегда быть бдительным при покупке товаров у незнакомцев и оказании им какой-либо помощи. Обратитесь к друзьям, возможно, они слышали, что в городе стали часто продавать украденные вещи. Позвоните в милицию, уточните оперативную обстановку. Просмотрите специальные сообщества в социальных сетях, публикующие информацию о мошенниках. Например, в «ВКонтакте» есть группа «#ОбманBY|Мошенники Гомель». В ней люди пишут свои истории о том, как попались на удочку злоумышленников. Возможно, именно благодаря излишнему беспокойству, вы не станете их следующей жертвой.

УВД облисполкома напоминает, чтобы не стать жертвой мошенничества, соблюдайте следующие рекомендации: