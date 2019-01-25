Гомельский строительно-монтажный трест более 10 лет не платил налог за административное здание

Комитет госконтроля Гомельской области при проведении контрольно-аналитических мероприятий установил, что ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» в Гомеле более 10 лет не вовлекал в хозяйственный оборот четырехэтажное административное здание по ул. Барыкина, сообщили БелТА в КГК.

Несмотря на то, что здание находится в удовлетворительном состоянии, может использоваться в хозяйственной деятельности и занимает выгодное место в деловой зоне областного центра, предприятие включило его в перечень неиспользуемых объектов, подлежащих списанию в 2008-2009 годах, утвержденный постановлением Совета Министров от 20 декабря 2008 года № 1988.

Кроме того, организация безосновательно исключила здание из состава основных средств в бухгалтерском учете, в результате чего более 10 лет не уплачивала в бюджет налог на недвижимость. Информацию об этом Комитет госконтроля области направил в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Центральному району Гомеля.

По рекомендации Комитета госконтроля Гомельской области ОАО «СМТ № 27» уже восстановило в бухгалтерском учете административное здание и готовит пакет документов для его реализации с публичных торгов.