ЧП на заводе «Электроаппаратура» — молодой штамповщице размозжило кисть руки

  • 25 января 2019, 17:47
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Инцидент произошел 23 января.

Как сообщили «Сильным новостям» сотрудники предприятия, травму молодая 32-летняя женщина получила на рабочем месте.

Как именно произошло ЧП на данный момент неизвестно, однако источники в медицинских кругах сообщают, что у женщины сильно повреждены как минимум три пальца левой руки, картину усугубляют сильные ожоги. Судя по характеру повреждений, левая кисть женщины попала под штамповочный пресс.

Пострадавшая госпитализирована в Гомельскую городскую клиническую больницу.




gomel.today
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