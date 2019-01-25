Предприниматели Гомеля пожаловались на защитников прав потребителей

Они считают, что «Защита прав потребителей» зарабатывает на предпринимателях деньги, используя защиту потребителя только как повод.

Индивидуальные предприниматели, работающие в гомельском торговом центре «Секрет», просят Министерство антимонопольного регулирования и торговли провести тщательную проверку деятельности общественного объединения «Защита прав потребителей» и в случае обнаружения нарушения законодательства — лишить указанное объединение возможности заниматься защитой прав потребителей.

Предприниматели имеют претензии к деятельности организации по защите прав потребителей. Они называют эту деятельность «хорошо оплачиваемым бизнесом на оказании дорогостоящих услуг юридического толка».

Как отмечается в обращении в МАРТ, представители общества защиты прав потребителей «занимаются тем, что ежедневными походами в суды обогащаются сами и обогащают сверхприбылью своего руководителя, необоснованно добытой в судах по спорам с продавцами (производителями)».

«Схема работы очень простая. Привлекается любой недовольный потребитель. Не важно, насколько серьезный спор между сторонами, например, на 10 или на 100 рублей. Объединение везде вставляет свой интерес, которые превышает в 10, в 20, а то более чем в 100 раз требования потребителя. Как бы ни разрешился спор, мировым соглашением или решением суда, объединение требует взыскания своих "расходов". А это космические цифры для большинства обычных продавцов. За составление претензии объединение требует обычно около 600 рублей, за составление искового заявления, которое в большинстве случаев совпадает с текстом претензии на 95%, еще 680 рублей. Плюс объединение требует оплатить свое участие в судебных заседаниях, а это еще почти по 150 рублей за каждый раз присутствия работника в суде. Общие суммы "расходов" по одному делу начинаются от 2000 рублей», — пишут недовольные предприниматели.

Они объясняют, что раздутые цифры «расходов» объединения неоднократно проверялись судами и апелляционной инстанцией.

«Выясняется, что в качестве своих расходов объединение представляет "теоретические расходы", то есть арендную плату, хотя в определенные месяцы, в которых шел спор, аренда объединением не оплачивалась, например, расходы на проездные билеты, которые не покупались, уплата страховых взносов, которые в реальности не оплачивались, расходы на хозяйственные нужды, которые фактически не производились», — возмущены заявители.

Как примеры злоупотреблений со стороны общества защиты прав потребителей они приводят судебные решения.

К примеру, объединение получило решение суда первой инстанции о взыскании с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя 10 рублей, а в свою пользу — 1691 рубль 15 копеек «расходов». То есть больше в 169 раз. В Гомельском областном суде расходы были подвергнуты тщательному анализу, после чего выяснилось, что обоснованными могут считаться лишь расходы на 256 рублей 3 копейки.

«То есть за счет потребителей и продавцов ведется вполне успешный бизнес, который к самим потребителям имеет весьма отдаленное отношение. Потребители используются исключительно как инструмент для получения объединением сверхприбыли с продавцов (производителей). По сути, объединение действует, как обычная коммерческая структура, с целью получения сверхприбыли», — обращают внимание ИП.