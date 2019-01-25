Арендное жилье в районах, таунхаусы в Гомеле. Как будет развиваться строительная сфера региона в 2019 году

В Гомельской области планируется построить минимум 475 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказала Ольга Кузнецова, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома.

Так, уже в январе жителям области и города Гомеля предложено для реализации 540 квартир общей площадью 34 820 квадратных метров.

В том числе в Гомеле 483 квартиры общей площадью 29 848 квадратных метров, 7 квартир в Гомельском районе, 35 — в Мозыре, 15 — в Светлогорске.

В 2019 году долевое строительство жилых домов на коммерческой основе будет осуществляться в Гомеле, Гомельском, Ветковском, Жлобинском, Калинковичском, Мозырском, Петриковском, Речицком, Светлогорском, Хойникском районах.

По словам Ольги Кузнецовой, в нынешнем году будет сделан упор на индивидуальное жилищное строительство:





— В области почти пять тысяч свободных (не занятых) участков для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов, — отметила она. — Очередь на них менее двух тысяч человек, из них 1737 — нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поэтому каждый желающий может обратиться в свой горисполком, райисполком, местную администрацию для начала строительства.

В 2019-м уделят пристальное внимание арендному жилью, причём акцент будет сделан на малые города и посёлки городского типа.

Также будет продолжена тема строительства таунхаусов.

— В прошлом году этот тип жилья строили в Мозырском районе, он оказался востребован, — говорит Ольга Кузнецова. — Интересные таунхаусы возведены в Гомельском районе. Без гаражей, но с парковками. В отличие от уже существующих в областном центре вокруг них не многоэтажки, а природа. В текущем году Гомельский ДСК будет строить таунхаусы по переулку Бакунина в Гомеле.

















К слову, данное жильё предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Кроме этого, в областном центре продолжится строительство домов на улицах Красная-Докутович, Федюнинского, в 18 микрорайоне, в районе ДК «Фестивальный».











