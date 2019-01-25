Helicobacter pylori и материалы для имплантов. Какими научными достижениями гордятся гомельские вузы

Научная работа — одно из важнейших направлений деятельности любого университета. Из года в год в стенах высших учебных заведений проводятся многочисленные исследования, создаются уникальные технологии, которые внедряются в самые разные сферы нашей жизни.

За минувший год на счету гомельских вузов немало достижений, но каким гордятся больше всего? Этот вопрос мы адресовали проректорам по научной работе.

Александр Ерофеев, Белорусский государственный университет транспорта:





— В прошлом году нашим вузом разработан и внедрён ряд прикладного программного обеспечения в рамках концепции «Цифровая железная дорога». Например, автоматизированная система «Графист-Э» позволяет создавать энергоэффективные графики движения поездов для всей белорусской железной дороги. А информационно-справочная система «Атлас» разработана с участием студенческого IT-отряда нашего университета. Данные программные продукты будут продемонстрированы общественности на международной выставке «ТИБО-2019».

Екатерина Багрянцева, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации:





— В 2018 году доцент кафедры товароведения, кандидат технических наук Жанна Кадолич получила грант Президента Республики Беларусь по науке. Этому достижению предшествовали выполнение научно-исследовательской работы на основе договора с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и получение патента на изобретение. Особо значимо, что научная работа выполнялась совместно с магистрантом университета Сергеем Лемешевым. Результаты исследования могут быть использованы на предприятиях пищевой промышленности, в центрах стандартизации и санитарно-гигиенических исследований с целью идентификации растительных масел и оценки их качества. Предложенный научный подход к оценке качества пищевой продукции расширяет профессиональные знания и умения специалиста в области товароведения. Можно ожидать, что результаты исследований заинтересуют специалистов из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Евгений Воропаев, Гомельский государственный медицинский университет:





— Впервые в Республике Беларусь и на территории постсоветского пространства проведено исследование структуры полного генома Helicobacter pylori — инфекционного агента, являющегося причиной развития язвы и рака желудка. В результате чего получены новые научные данные о патогенетически значимых генах штаммов бактерии, распространённых в нашей стране. Полный геном Helicobacter pylori, включая две бактериальные плазмиды, описан и размещён в международном генном банке. Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение и научную работу технологии оценки патогенетического (канцерогенного) потенциала клинически значимых штаммов бактерии Helicobacter pylori, позволившие оптимизировать алгоритмы диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Андрей Бойко, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого:





В 2018 году в научно-исследовательской лаборатории восстанавливающих и упрочняющих технологий нашего университета разработаны и внедрены новые материалы и технологии восстановления и упрочнения деталей машин технологического оборудования с повышенным сроком эксплуатации. Руководитель лаборатории — кандидат технических наук Григорий Петришин. Восстановленные по разработанной технологии детали успешно эксплуатируются на РУП ПО «Беларуснефть», показав срок службы выше зарубежных аналогов. Опытная партия изделий с защитными покрытиями поставлена для испытаний на предприятия Российской Федерации.

Олег Демиденко, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины:





— Основным достижением можно считать развитие научно-технического сотрудничества с ведущими научными центрами Китая. В частности, с Токийским университетом науки и технологий. В рамках организованной белорусско-китайской научной лаборатории в области плазменной технологии нам удалось завершить очень важную работу по созданию антибактериальных материалов для имплантов. Решение этих научных проблем даст основу совершенно новой технологии.