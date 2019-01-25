«АйТи-кровать». В новой детской больнице, которую с размахом открывал президент, матрас на треть больше металлического основания — фото

  • 25 января 2019, 14:01
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На фотографии, присланной читательницей «Сильных новостей», запечатлена вся суть белорусского лоска, когда «па-багатаму» с фасада и «совок» внутри.


По словам автора фото, на таких кроватях спят отцы с детьми в инфекционном отделении новенькой «Гомельской областной детской клинической больницы», которую строили под личным контролем Лукашенко в рекордные сроки.

«АйТи-кровать», — иронизирует читательница «Сильных новостей».




gomel.today
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