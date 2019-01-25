В Гомеле после дела о хищениях в школьных столовых должностей лишились сразу три чиновника

В Гомеле сразу три начальника отдела образования лишились своих должностей, сообщил TUT.BY информированный источник.

— В понедельник вечером в горисполкоме состоялось совещание на тему противодействия коррупции. Обсуждались недавние задержания, связанные с хищением продуктов из школьных столовых. «Под раздачу» попали все начальники городских отделов, на территории которых выявлены эпизоды, кроме Новобелицкого. Всех прямо на совещании было принято решение уволить. Вопрос был вынесен на голосование, члены исполкома проголосовали за, — сообщил источник. — Как их будут увольнять — неизвестно. Ведь нужны какие-то основания. А еще «ни суда, ни следствия» не было. Вероятно, попросят написать заявление по собственному желанию.

В управлении образования Гомельского облисполкома сослались на то, что, мол, не являются нанимателями этих руководителей — и за комментарием отправили в администрации районов. Но подтвердили, что двое действительно написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Еще в среду TUT.BY дозвонился до начальника отдела образования спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Сергея Конухова и попросил прокомментировать новость.

— Ну, а что тут комментировать?..

— Так вы уволены?

— Ну, сегодня я на работе. К концу недели, думаю, будет все известно, — сказал он и попрощался.

Сегодня утром секретарь сообщила, что Сергей Николаевич больше не работает, а его обязанности исполняет его заместитель.

В приемной начальников отделов образования, спорта и туризма администрации Советского и Центрального районов сказали, что руководителей на месте нет и сегодня не будет.

Напомним, 18 января СК рассказал, что по подозрению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, задержаны заведующая складом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы.

Согласно материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями воровала продукты, предназначавшиеся для организации питания гомельских школьников.