Гомельское МЧС закупает видеорегистраторы. После инцидента с Филиповичем?

Учреждение «Гомельское управление МЧС» объявило тендер на закупку 100 аудио и видеорегистраторов.

Информация об этом появилась на площадке icetrade.by.

Тендер был объявлен 18 января. Торги по нему откроются 11 февраля.

Данная закупка выглядит интересной и, вместе с тем, весьма логичной (если, конечно, здесь есть связь) в свете недавнего инцидента, связанного с гомельским блогером Максимом Филиповичем.

Напомним, блогер приехал на тушение пожара на деревообрабатывающем предприятии, где вступил в конфликт с офицером МЧС а после выложил в Сеть видео инцидента. Пользователей возмутил хамский стиль общения со стороны Филиповича и они создали петицию, с требованием его наказать.

Позднее блогер выложил и прокомментировал полную версию конфликта, где, по его мнению, было видно, что перебранка была инициирована офицером. Этот комментарий, тем не менее, широкого резонанса не получил.