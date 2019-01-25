От судьбы не уйдешь. Мужчина, умерший в Гомеле после неудачного похода в баню, уже попадал в больницу из-за прыжка... в пустой бассейн

Несколько дней назад «Сильные новости» писали о трагической смерти в Гомеле. 54-летний мужчина, парясь в бане у друзей в поселке Победа, выскочил из парилки и неудачно прыгнул в бассейн. В результате повредил позвоночник и спинной мозг и через несколько дней скончался в гомельской больнице.

После публикации нам стали известны некоторые подробности, связанные с этим инцидентом.

Изначально сообщалось, что погибший мужчина был гомельчанином, однако после уточнения друзей погибшего стало известно, что он проживал в Гомельской области, а именно — в Калинковичском районе. В Гомель приезжал к друзьям.

Еще более интересными стали сведения о том, что погибший уже попадал в подобную ситуацию. Несколько лет назад он уже лежал в больнице, куда его привезли прямо из бани. Тогда он тоже неудачно прыгнул в бассейн. Что примечательно — в абсолютно пустой, без воды. Естественно, получил тяжелый травмы. Однако тогда любитель экстремально попариться выжил. В 2018 году ему повезло гораздо меньше...