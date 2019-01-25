Не сдаются, мечтают, творят: подборка трогательных историй гомельчан, для которых инвалидность не приговор

Звёзды... Их много. Я не о звёздах на ночном небе, не о звёздах кино и эстрады. Я о простых людях, тех, кто живёт рядом с нами и ничем вроде не отличается, а посмотришь в их глаза — как они сияют! Все судьбы этих людей — уникальны, любая из этих историй достойна стать бестселлером. Ровно пять лет назад мы начали проект «Преодоление». Проект, который позволяет рассказать о своих трудностях, невзгодах, счастье тем, кто столкнулся с проблемой инвалидности. На сегодня вышло 40 выпусков проекта. Напомним некоторые истории.

ДОБРОТА





Старая стенка, ветхий диван. Возле высокой, похожей на больничную кровати сосредоточено всё бытие хозяина. Постель уже 30 лет — единственный мир Сергея ГНИДЕНКОВА.

На столике телефон, блокноты, салфетки, лекарства. На большом, на всю стену, ковре прикреплён календарь, полотно с кармашками для ручек, карандашей и необходимых вещей. И иконы, их много...

Юноша отслужил в армии, отучился на автослесаря, работал на заводе. Но в двадцать три года вдруг всё оборвалось: на спине появился фурункул. Прооперировали, но неудачно. Ноги стали «мёртвыми».

За эти долгие годы у Сергея были стадии и душевного подъёма, и разочарований.

— Иногда встаю, хожу по квартире, а потом... просыпаюсь, и вот она — суровая действительность... — говорит Сергей.

Но в тот момент, когда он выбросил всё дурное из головы, его стало посещать вдохновение. Толстенький рукописный блокнот, его книга стихов, — единственное, что есть у Сергея. Его радость и отрада.После публикации Сергею Гниденкову гомельчане подарили диктофон, ноутбук, а международный университет «МИТСО» на бесплатной основе помог Сергею освоить компьютер, обеспечил доступ в интернет. Мужчина нашёл много новых друзей, встретился со старыми.

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ





Ульяша ОМЕЛЬЧЕНКО часто смотрит по телевизору балет и мечтает. Кажется, вот сейчас она встанет, сделает первое «па» и закружится в танце... Но ножки не подчиняются ей, и она снова устремляет свой взгляд на виртуозных танцовщиц.

Когда мы писали об этой семье, Уле, у которой ДЦП, было пять лет. Девочка мечтает стать балериной. До сих пор. Но пока ей не под силу репетировать в хореографическом классе у станка. Она может разве что неуверенно стоять, опираясь на перила дивана.

— Мне часто сны снятся, что она ходит. Я верю, эти сны пророческие, — признаётся мама Ульяши.

Материал тронул сердце профессионального фотографа Елены Сериковой, и она устроила настоящую стилизованную фотосессию в хореографическом зале. 35 снимков в чудесном альбоме фотограф подарила семье девочки.

БОРЬБА

Двенадцать лет назад Александр ТИМОФЕЕВ на спор спрыгнул с пешеходного моста в парке. Перелом позвоночника. Инвалидная коляска.







— До берега доплыл сам, потом потерял сознание. Наутро очнулся, хотел встать и не смог... Понял — допрыгался, — вспоминает Саша. — Про­оперировали. Некоторое время жил в интернате для инвалидов и престарелых. Потом получил квартиру.

От «горячего» молодого человека — сироты — после случившегося отвернулась родная сестра, которая впоследствии трагически погибла. Семнадцатилетний юноша остался буквально один на один с собой. Было всё: угнетённое состояние, депрессия, нежелание что-то предпринимать.

Но всё это уже позади. Сейчас Александр увлекается армрестлингом, гонками на колясках, дарт­сом, он призёр многочисленных соревнований. К тому же играет в баскетбол, танцует. Да чем он только не занимается!

Не без нашего участия Саше предложили работу админи­стратора в Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны. Ему установили подъёмник и обеспечили беспрепятственный путь от дома до рабочего места. Он успешно отработал на протяжении года — именно столько времени длится программа трудовой адаптации для людей с инвалидностью.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ





Когда мы познакомились с Андреем АНТОНЕНКО, парнем с ДЦП, у него был ещё и хронический вирусный гепатит С. На данный момент у него всё в норме — он победил «ласкового убийцу».

Андрей — второй ребёнок в семье. Родился весом всего кило триста, трудные роды, и как следствие, неутешительный диагноз — детский церебральный паралич. Уход из семьи отца, переживания мамы. А потом ещё одно испытание — заболел гепатитом С. Другой бы опустил руки, замкнулся, ушёл в себя. Однако каждодневная борьба за то, чтобы быть таким как все, только укрепила характер мальчика. Андрей был зачислен в школу, когда ему ещё и шести не было.

Несмотря на то, что передвигается Андрей только с посторонней помощью, он часто гуляет. Всё благодаря подъёмнику, который установили в подъезде с непосредственным участием местной власти. А ещё Андрей побывал на выступлении известного мотивирующего оратора Ника Вуйчича в Минске и получил в подарок книгу Ника с автографом.

Настоящим же прорывом стала победа над «ласковым убийцей». С помощью СМИ семья Андрея нашла спонсоров для лечения заболевания. Андрей готов поделиться своей историей борьбы. Звоните: 8 (044) 709-38-66 (velcom) и 8 (033) 650-43-84 (MTC).

ИСКРЕННОСТЬ





...Было темно и прохладно. Настя ЮРЧЕНКО шла по улице Быховской домой. Этим маршрутом она возвращалась из гимназии № 71 каждый день. Сегодня уличные фонари не горели, словно предвещая беду. Темно и прохладно. Настя шагнула на зебру. Удар, визг тормозов, белый больничный потолок...

Настя попала в реанимацию в очень тяжёлом состоянии, перенесла несколько сложных операций, три месяца находилась в коме. В те страшные для семьи дни общественные организации и просто неравнодушные люди взяли под свою опеку Настю и её семью. Деньги на лечение Насте Юрченко собирал буквально весь Гомель. За короткий срок была собрана нужная сумма для реа­билитации в Израиле — около 150 тысяч долларов.

Сейчас Анастасия пусть плохо, но пытается ходить, когда её ведут за руки. Сама держит ложку и ест. Читает книги и работает за компьютером. Разговаривает. Обучается на дому... Учитывая то, что травмы были несовместимы с жизнью, можно говорить о чуде. О том, что с ней случилось, Настя старается не думать. Мечтает вернуться к нормальной жизни, быть вместе с семьёй, учиться, заниматься любимыми делами и радоваться каждому дню. — Настя, как себя чувствуешь? — Хорошо. —Ты помнишь, что с тобой случилось? — Да. — Когда вы­шла из комы, что почувствовала? — Я не понимала, что происходит, чувствовала боль и страх. — И сейчас у неё боль, — говорит мама Насти. — Одно дело, когда инвалидность врождённая, другое — когда ты ходил, бегал, танцевал...

ВЫНОСЛИВОСТЬ





Как с такими диагнозами маленького сына жить дальше, Олеся не знала. Знала одно — жить нужно. У маленького Матвея КУРБЕКО наиболее тяжёлые врождённые пороки развития в урологии, при которых отсутствует передняя стенка мочевого пузыря, живота и уретра.

У Матвея было полное недержание. Каждые полчаса-час Олеся меняла ему подгузники. Из-за проблемы со стулом маме приходилось тщательно рассчитывать меню малыша. И так день за днём.

А Матвей... Он стал намного взрослее своих ровесников — серьёзный, вдумчивый и спокойный. Полтора года назад сербские специалисты провели сложнейшую операцию Матвею. На неё и двухнедельное восстановление требовалось почти 15 тысяч евро, которые собирали всей республикой. В городах Беларуси и в Гомеле проходил ряд благотворительных концертов и мероприятий в пользу маленького мальчика. — Кроме вмешательства по устранению недержания, нам сделали пупок, пластику полового органа — «собирали» воедино, чтобы он выглядел нормально, как у всех. Убирали рубцы на мочевом пузыре, которые образовались после операций, сделанных сразу после рождения малыша, свели кости — при нашей патологии тазовые кости немного разъединены, — говорит мама Олеся.

Всё прошло успешно. Сейчас мальчик ходит в детский садик.

МУЖЕСТВО





Я уже третий стульчик истоптала, — встречая нас у порога, вздыхала Елена МИСОЧЕНКО. — Видите, здесь ножки совсем стёрлись, так мне наконечники удобные сделали. Так вот и хожу...

И не просто ходит — всё по дому делает. С тех пор, как потеряла обе ноги, а это случилось, когда Елене было всего девятнадцать лет, она многому научилась. Главное из этих умений — умение жить. ...Стройка. Гомель. 1960 год. Юная Лена в работе — огонь. Трудится на бетономешалке наравне с мужчинами. Все хвалят. Месяц как замуж вышла. Вечер. Последний замес. Бетон нужно счищать сразу, иначе засохнет. Рабочим приходится лезть внутрь бетономешалки и отбивать цемент кельмами. На этот раз бетономешалка большая, литров на триста. Да и электричества нет — на линии что-то случилось...

— Ну, я и полезла чистить. Выключила кнопки на растворомешалке, а их, девочки, часто заедало, уже отбила одну сторону, и тут свет дали, бетономешалка заработала... И меня закрутило...

Супруг жену не оставил — вместе прожили 45 лет. Двух сыновей родили. Сейчас мужа нет в живых. Младшего сына тоже.

В общении казалось, будто вся жизнь Елены Михайловны соткана из трагедий, потерь и лишений. Тем не менее, были в ней и светлые полосы, были пусть и маленькие, но радости. Есть у женщины две внучки, правнук и правнучка.

Были и увлечения, и работа, и ещё много чего хорошего. Она и машину водила — «запорожец», — и пела. Восемнадцать лет Елена Михайловна отработала швеёй, передовик производства, вставала в четыре утра и ложилась, когда все уже спали.

Хоть и прошло с момента трагедии почти 60 лет, а память жива. Жива и боль. Но Елена Михайловна смогла пережить это.

— Пережила, пережила... — повторяла Елена Михайловна, когда мы были у неё в гостях. — Как? Просто взяла себя в руки.

УПОРСТВО





М-м-ма... — Не понимаю, — улыбается Любовь НЕДБАЙ, мама акробата, который упал с высоты, выполняя трюк. — Раньше вообще молчал, а после занятий с логопедом пытается сказать «мама» и «Аня».

...Япония. Невероятно гибкий парень покоряет зрителей трюками, работая под куполом цирка без страховки. Казалось, мечта сбылась — взгляды сотен людей прикованы к нему, ведь он — самый верхний из акробатов. Номер называется «Подкидные доски». Лёгкий и ловкий Вадим Недбай взлетает на стул... С этим номером под руководством Дмитрия Досова он выступает не первый раз. «Подкидные доски» — настоящий гвоздь программы и в Японии. Трагедия происходит прямо на премьере. С пятиметровой высоты он падает, как говорят, «камнем».

...О причинах трагедии почти ничего неизвестно. Говорят, не было резинового мата, который должен был лежать, просто цемент и ковровое покрытие. И сломалось кресло от того, что были микротрещины в трубе.

После падения Вадим сразу теряет сознание, потом встаёт, трясёт головой и даже спрашивает: «Что случилось?» Потом снова отключается, у него начинает западать язык.

Кома...

Сейчас Вадим лежит в специальной кровати, которую ему купил московский Росгосцирк после того, как случилась трагедия. Одну из сложнейших операций и сетку оплатил Эдгард Запашный.

Вадим своих узнаёт, радуется их приходу. Не забывают парня классный руководитель и одноклассники. Приезжал к нему и парень из его труппы. Ну а мама... Мама ежедневно, ежесекундно совершает подвиг — подвиг заботы, настоящей материнской любви и самоотдачи.

ОПТИМИЗМ





Всего несколько лет назад жизнь Павла СИЛКОВИЧА не то чтобы совсем отличалась от той, которой он живёт сегодня, и всё же была другой. Парень учился, работал, занимался спортом. Но в один момент всё изменилось.

Это произошло ночью. Павел в то время учился на повара и подрабатывал на автомойке. Когда загоняли машину в бокс, автомобилем его прижало к стене. Молодой человек получил тяжелейшие переломы обеих ног, одну из них во избежание гангрены пришлось ампутировать.

— Конечно, немного погрустил, когда в реанимации лежал, а потом сказал себе: «Слава Богу, что жив остался». Да, я не смогу какие-то свои любимые вещи делать, допустим, в футбол поиграть или потанцевать так, как раньше, — рассказал нам Паша, но спустя секунду улыбнулся — искренне, по-доброму. И уже безо всякой грусти в глазах повторил: — Главное, что жив...

Молодой человек упражняется на брусьях, играет в бильярд. Помощи не просит. Однако нам Паша всё-таки признался — есть у него две давние мечты.

— Очень люблю футбол, — Паша указал на футболку с логотипом любимой команды. — С детства болею за «Манчестер Юнайтед», хотелось бы побывать на матче этой команды. И ещё... Всегда мечтал побродить по Петербургу. Ни разу там не был.

Что ж, мечты имеют свойство сбываться. Особенно такие, как у Павла — добрые и светлые.

ТВОРЧЕСТВО





Александр ШИЛЬКО почти никогда и ни с кем не говорит, живя в своём особом, непонятном нам мире. У него аутизм. Даже родные и близкие редко слышат Сашин голос... Разве только в те минуты, когда он начинает петь или читать стихи.

Молодой человек обожает выступать перед публикой и только в моменты, когда открывается занавес, его таланты раскрываются, как цветы весной. Зрители не могут скрыть эмоций, когда звучит в его исполнении: «Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни...», и одаривают Сашу бурными аплодисментами.

А ещё он плетёт из бисера, вышивает, шьёт куклы Тильды. Одним словом, просто талантище!

Александр пунктуален, хорошо ориентируется в городе, ему можно доверить любое дело и не беспокоиться — он не подведёт.

ПАМЯТЬ





Татьяна ВАКАРИНА... У неё была миопатия — неизлечимое заболевание опорно-двигательного аппарата. Однако наперекор своему недугу она могла наполнять мир вокруг себя светлыми красками и гармонией.

Рисовать Таня начала с детства. В 2005 году стала призёром международного фестиваля творчества инвалидов России и Беларуси в Смоленске. В Гомеле были организованы три её персональные выставки. Работы художницы оценили в Германии и во Франции.

Красота природы, завораживающий мир балета, пластика движений — основные сюжеты произведений художницы. Сколько упорства, труда и любви вложено в каждую картину. «Приносить радость людям, дарить тепло и красоту через искусство» — с этим кредо Танечка жила, с ним и покинула нашу большую Вселенную, уйдя в другую, в свою, «Маленькую Вселенную Тани Вакариной»...