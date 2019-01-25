Погода в Гомеле: на выходных потепления не ждите

  • 25 января 2019, 09:17
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В ближайшие дни город останется во власти крепких морозов.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха от −8°С до −12°С. В субботу и воскресенье гомельчан ждут снегопады, будьте осторожны на дороге.




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Места: Гомель (24629)

Метки: Погода (1959), Главное (6732)

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