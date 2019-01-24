Новый подземный переход на Интернациональной. Нужен или нет? — видеосюжет «СН»

  • 24 января 2019, 15:52
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Предложение построить подземный переход на Интернациональной — проспекте Ленина в ГАИ объясняют высокой загруженностью данного участка. Так автомобилям будет удобнее передвигаться. В каком положении окажутся пешеходы смотрите в сюжете «Сильных новостей».




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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