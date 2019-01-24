В прошлом году на Гомельщине произошло 440 ДТП, в которых 82 человека погибли

25 января в регионе пройдет Единый день безопасности дорожного движения «Вместе — за безопасность на дороге!», сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

В 2018 году в Гомельской области произошло 440 дорожно-транспортных происшествий, в которых 82 человека погибли и 454 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По вине водителей произошло 383 ДТП, по вине пешеходов — 33. При этом 38 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения, также 19 пешеходов в момент дорожно-транспортного происшествия были пьяны.

Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются из-за отсутствия взаимного уважения между участниками дорожного движения, а также из-за игнорирования Правил дорожного движения.

Грубейшие нарушения ПДД, которые приводят к авариям, со стороны водителей — это превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, непропуск пешеходов на пешеходных переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неиспользование детских удерживающих устройств; со стороны пешеходов — переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на дорогу из-за транспортных средств, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток.

Всем участникам дорожного движения необходимо регулярно повышать свой образовательный уровень и изучать действующее законодальство. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения приведет к снижению количества аварий на дорогах и тяжести их последствий.