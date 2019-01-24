Находили одиноких, входили в доверие, отбирали квартиры. В Гомеле задержали «черных риелторов»

В Гомеле задержали «черных риелторов». Мошенники, используя криминальные схемы, лишали одиноких гомельчан недвижимости.

На сегодняшний день задержаны четверо мужчин и мать пятерых детей. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, мошенники находили одиноких людей, любителей выпить, входили к ним в доверие. Далее дело было за малым: отобрать жилье, продать и получить деньги. Для достижения цели не останавливались ни перед чем: речь не только о подделке документов, но и о незаконном удержании людей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.