Находили одиноких, входили в доверие, отбирали квартиры. В Гомеле задержали «черных риелторов»

  • 24 января 2019, 13:09
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В Гомеле задержали «черных риелторов». Мошенники, используя криминальные схемы, лишали одиноких гомельчан недвижимости.

На сегодняшний день задержаны четверо мужчин и мать пятерых детей. Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, мошенники находили одиноких людей, любителей выпить, входили к ним в доверие. Далее дело было за малым: отобрать жилье, продать и получить деньги. Для достижения цели не останавливались ни перед чем: речь не только о подделке документов, но и о незаконном удержании людей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.




gomel.today
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Места: Гомель (24616)

Метки: Криминал (11311)

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