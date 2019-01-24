Находили одиноких, входили в доверие, отбирали квартиры. В Гомеле задержали «черных риелторов»
- 24 января 2019, 13:09
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