Контролеры проверили в Гомеле торговую сеть «Два Гуся» и нашли немало нарушений

Сотрудниками контролирующего ведомства было проверено восемь торговых объектов ООО «Широких» «Два Гуся».

Выявлен солидный «ассортимент» недостатков. В частности, не везде при хранении скоропортящихся продуктов соблюдался температурный режим. Нередко товары размещались вне торгового оборудования, из-за чего к ним непросто было подступиться, как и передвигаться по торговому пространству.

Имела место реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза по маркировке, речь идет о не упакованных производителями овощах, фруктах, вяленой рыбе. На некоторый ассортимент до покупателей ни одним из доступных способов не была доведена информация о дате производства и сроках годности, пищевой ценности, наименовании и месте нахождения изготовителя. На ряд позиций отсутствовали ценники. Не везде в залах побеспокоились о контрольных весах и табличках о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. Кое-где нуждалась в улучшении прилегающая к магазинам территория.

— По результатам мониторинга субъекту хозяйствования Комитетом госконтроля области направлены рекомендации об устранении нарушений. Вместе с тем повторный мониторинг показал, что в пяти торговых объектах нарушения не устранили, в результате к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 3,4 тыс. руб. привлечены виновные лица и субъект хозяйствования, — рассказали в Комитете госконтроля Гомельской области.