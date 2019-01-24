Посол России ответил на вопрос о покупке Россией «Гомсельмаша»

Возможная покупка «Ростсельмашем» акций «Гомсельмаша», о которой говорят уже несколько лет, — дело хозяйствующих субъектов, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич в ходе визита в Гомель 23 января.

«Если собственникам будет выгодно, если они сами между собой договорятся и у них будет перспектива — значит, они будут между собой договариваться. Если будут разногласия и будет нужна поддержка — она будет оказана. На сегодня такой вопрос не стоит, два предприятия успешно развиваются и ищут точки пересечения, кооперации, разработки новых моделей. Если у них возникнет желание кооперироваться более тесно — это вопрос доброй воли двух субъектов хозяйствования», — отметил посол.

По его словам, с 2004-го по 2018 год объем поставок белорусской техники на российский рынок вырос более чем в 20 раз. Несколько лет назад поставки составляли по 2 тыс. единиц в год. «Сейчас немножко меньше. Ужесточалась конкуренция, немножко снизился и покупательский спрос — тут объективные экономические причины. Тем не менее около 1 тыс. единиц техники поставлено с «Гомсельмаша», — прокомментировал Бабич.

Он также упомянул активное развитие совместного белорусско-российского предприятия «Брянсксельмаш». «Обсуждаем меры господдержки, доступ наших партнеров к субсидиям», — сказал дипломат.

Один из вопросов СМИ Бабичу касался смысла открытия на территории Беларуси, где русский язык доминирующий, центров российской культуры и возможности открытия центров белорусской культуры в России.

«Мы исходим только из потребности людей. Если, допустим, будет такая инициатива с белорусской стороны — она безусловно будет поддержана в России. Если будет такая инициатива со стороны россиян или белорусов, которые живут в России — также будет поддержана. То есть любая инициатива в этой части найдет полную поддержку. И мы двумя руками „за“, готовы это сотрудничество развивать», — заявил Бабич.