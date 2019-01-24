Если зарплаты в 1 000 рублей работодатели в регионах Беларуси платят не так уже и редко, то больший оклад, действительно, предлагают далеко не все и не всем. Но все же ищут специалистов, труд которых готовы вознаграждать ежемесячными выплатами в 1 300, 1 500, 2 000 рублей. Например, в Гомеле.





В базе данных государственной службы занятости по областному центру имеется 7 актуальных вакансий с зарплатами от 1 000 до 2 000 рублей. Объявления публиковались или обновлялись в январе 2019 года. А всего их более тридцати.

Лидером среди январских предложений в Гомеле является вакансия электромеханика по лифтам. ЖРЭУ «Сельмашевское» требуется три специалиста пятого тарифного разряда (пятой категории). Предприятие обещает зарплату в 2 000 рублей.





На 1 300 рублей может рассчитывать инженер-программист. Такую зарплату предлагает ПО «Белоруснефть». Предприятие ищет двух специалистов на эту должность. Требования: высшее образование и опыт работы с SAP ERP.





Слесарь механосборочных работ (3-5 разряд) может зарабатывать от 1 200 рублей. Такую зарплату предлагает предприятие «СтанкоГомель».





Управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области требуется судмедэксперт. Количество вакантных мест — четыре. Предлагаемая зарплата — 1 025 рублей.





От 1 000 рублей готовы платить начальнику участка (филиал Строительное управление № 165 ОАО «Строительный трест N 14») и заместителю директора (компания «Гидросила БЕЛАР»).



