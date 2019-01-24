Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 24 января

Репертуар предстоящих двух недель гомельского проката сможет заинтересовать не только зрителя, предпочитающего развлекательное и мимолётное кино, но и тех, кто любит авторские киноленты и небанальные сюжеты. Среди новинок большого экрана зритель сможет посмотреть сразу две картины, получившие статуэтки Золотого глобуса на последней церемонии. Перед выбором подходящего сеанса рекомендуем ознакомиться с афишей предстоящих кинолент.

«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ»

Жанр: русская комедия.





Продолжение российской комедии, созданной стараниями режиссёра Марюса Вайсберга после успешных финансовых показателей первой части вернёт на экраны героев Александра Реввы и Натальи Ионовой.

В центре киноленты вновь окажется «трансформер» — обаятельный аферист Александр Рубинштейн, продолжающий активно пользоваться своим даром перевоплощения в различных персонажей в мошеннических целях. На волоске от разоблачения ему пришлось примерить на себя образ бабушки Александры Павловны Фишман и скрываться от преследователей в доме престарелых. Теперь же Рубинштейн вместе с новообретёнными друзьями пенсионного возраста перебирается в Москву и обнаруживает отсутствие собственных сбережений на своих счетах. Обанкротившийся из-за олигарха Бородина, банк вынуждает героев организовать собственную группировку и встать на путь возврата накопленных средств.

Главные роли в сиквеле исполнит всё тот же дуэт экс-квнщика Александра Реввы и Натальи «Глюкозы» Ионовой, к которым присоединятся новые персонажи, роли их исполнят Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Мария Горбань и другие.

Смотрите в кино с 24-го января

«ХОЛМС&ВАТСОН»

Жанр: юмористическое приключение.





Очередная версия приключений знаменитой детективной пары — частного сыщика Шерлока Холмса и его верного друга и напарника доктора Ватсона — была снята Этаном Коэном, имеющим в своём режиссёрском портфолио лишь одну картину — «Крепись!» образца 2014-го года.

Юмористическая интерпретация детективных рассказов Артура Конан Дойла расскажет историю дела об убийстве в Букингемском дворце. Эксцентричному дуэту отводится всего несколько дней на распутывание загадочного дела, ведь следующей жертвой криминального гения Мориарти может стать сама королева Великобритании. А героям в процессе поиска преступника придётся нажить себе уйму врагов по всему миру.

Картину Этана Коэна (не путать с дуэтом знаменитых братьев Коэнов), сценариста «Тимона и Пумбы», «Идио­кратии», уже негласно называют одним из самых худших фильмов последних лет. Критики обрушили рейтинг картины негативными рецензиями, в США зрители уходили с сеансов, а медиа-гигант Netflix, ознакомившись с итоговым качеством «Холмса&Ватсона» от компании Sony, вовсе отказался от первоначальных планов о покупке ленты.

Смотрите в кино с 24-го января

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ»

Жанр: семейный мультфильм.





Российская полнометражная мультипликационная лента Владимира Николаева стала прямым продолжением анимационной картины 2016-го года «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», получившей номинацию на премию «Золотой орёл» в категории «Лучший анимационный фильм».

Знакомая по оригинальному мульт­фильму компания друзей в лице волка Серого, чайки по имени Клифф, овечки Лиры, волчицы Бьянки и барашка Зико продолжает свою размеренную жизнь в тихом городке в атмосфере общего взаимопонимания. Сдружившаяся компания больше не конфликтует, и жизнь местной фауны протекает своим чередом. Идиллии суждено прекратиться из-за появления в городке гостей — овечки Джози и полярной лисицы Симоны, за которыми ведут охоту Чёрные Волки. Решив помочь новым друзьям, наши персонажи начинают укреплять оборону на подходах к поселению и пытаются до самого конца отстоять места своего обитания.

Среди создателей мультфильма значится знаменитая студия Wizart Animation, ранее отметившаяся анимационным франчайзом «Снежная королева», а также кинокомпания «СТВ», за плечами которой находится крупнейшая российская серия мульт­фильмов «Три богатыря». В качестве актёров по озвучиванию задействованы такие звёзды, как Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Алексей Сигаев, Галина Корнева и другие.

Смотрите в кино с 24-го января

«БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК»

Жанр: криминальная биографическая драма.





Одной из любопытных новинок гомельского кинопроката предстоящей недели станет американская криминальная биографическая драма «Белый парень Рик». Проект режиссёра Яна Деманжа основан на реальной истории 17-летнего Ричарда Верша-младшего, приговорённого к пожизненному заключению за хранение и распространение наркотиков. В главной роли — Мэттью МакКонахи.

Сюжет киноленты начнёт своё повествование о Ричарде Верше-младшем. Он, ещё будучи 14-летним подростком, стал самым молодым в истории тайным осведомителем полиции и ФБР с целью спасения из тюрьмы собственного отца. Благодаря пареньку органы правопорядка раскрыли не одну преступную схему. Но спустя несколько лет после обыска квартиры Ричарда представители власти обнаруживают большую партию наркотиков, явно подготовленную для скорого сбыта. За это Верша-младшего закрывают за решётку и приговаривают к пожизненному сроку, что стало шоком не только для парня, но и для членов его семьи.

Предыдущая работа режиссёра Яна Деманжа, военный триллер «71», получила приз от «экуменистического жюри» в рамках Берлинского кинофестиваля. Главные роли в картине «Белый парень Рик», центральным продюсером которой выступил Даррен Аронофски, исполнили лауреат премии Оскар Мэттью МакКонахи и сразу три номинанта на статуэтку: Дженифер Джейсон Ли, Брюс Дерн и Пайпер Лори.

Смотрите в кино с 24-го января

«ФАВОРИТКА»

Жанр: Историческая драма.





Главным приятным сюрпризом для зрителей, предпочитающих массовому кинематографу авторский подход и глубокие сценарии, станет картина «Фаворитка» греческого сценариста и режиссёра Йоргоса Лантимоса — любимчика Каннского кинофестиваля и обладателя множества наград за свои работы «Клык», «Лобстер» и «Убийство священного оленя».

Действие картины развернётся в Англии начала XVIII века. Этот нелёгкий для страны период, отметившийся войной с французами, никак не отражается на торжественных придворных обычаях. Несмотря на то, что на престоле всё ещё формально значится слабая здоровьем и отличающаяся своим неуравновешенным поведением королева Анна, страной де-факто управляет герцогиня леди Сара, также ухаживающая за Анной. Привычный ход истории нарушится после появления в дворцовых стенах новой придворной дамы, двоюродной сестры Сары по имени Эбигейл. Она не только поставит под угрозу тёплые отношения между подругами, но и запустит сложный механизм придворных закулисных войн между близкими родственницами.

Картина, уже отмеченная Золотым глобусом в номинации «Лучшая женская роль», недавно была признана академиками лучшим британским независимым фильмом 2018-го года. Главные роли в долгожданной для русскоговорящих стран премьере «Фаворитки» исполнили Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Оливия Колман.

Смотрите в кино с 31-го января

«РАССВЕТ»

Жанр: фильм ужасов.





Российский хоррор от новичка большого кино Павла Сидорова, для которого «Рассвет» является дебютной работой, утолит жажду всех любителей острых ощущений, успевших за последний месяц соскучиться по фильмам ужасов на большом экране.

В центре повествования окажется молодая девушка, которую начинают мучить кошмарные сновидения после неожиданной смерти брата при крайне загадочных обстоятельствах. Не находя себе места от реалистично ужасных снов, главная героиня решает отправиться в Институт сомнологии, где ей предлагают помочь и вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Однако проснувшись после наступления рассвета, девушка обнаруживает себя в другой реальности, которая оказывается кошмарнее даже самых страшных её видений.

Автором сценария «Рассвета» стал Евгений Колядинцев, ранее успевший поработать в жанре фильмов ужасов над картинами «Диггеры» и «Дизлайк». Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Александра Дроздова и Александр Молочников.

Смотрите в кино с 31-го января

«ЗЕЛЁНАЯ КНИГА»

Жанр: биографическая комедийная драма.





Это американская комедийно-драматическая кинолента от Питера Фаррелли, до этого снимавшего картины исключительно комедийного жанра. Можно смело утверждать, что первая проба создания фильма в новом для себя жанре у режиссёра вышла на славу, потому как фильм уже был отмечен множеством кинопремий и заслуженным признанием зрительской аудитории.

Основой сюжета послужили реальные события, случившиеся в 1962-м году с вышибалой американо-итальянского происхождения по имени Тони Липа и популярным джазовым пианистом Доном Ширли. Первый устраивается на работу на должность шофёра к известному в джазовой среде афро­американскому пианисту, сопровождая того на всём протяжении турне по югу США. Он прибегает в дороге к помощи так называемой «Зелёной книги негра-автомобилиста» — ежегодному путеводителю для чернокожих водителей. Крайне разные в характерах, суждениях и взглядах на окружающую жизнь, герои проводят время в совместном путешествии, которое навсегда их изменит.

Главные роли в картине исполнил неподражаемый дуэт Вигго Мортенсена и оскароносного Махершала Али. А сама «Зелёная книга», чья мировая премьера состоялась на международном фестивале в Торонто под победоносный аккомпанемент после объявления номинации «Приз зрительских симпатий», уже получила три статуэтки Золотого глобуса как «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Смотрите в кино с 31-го января

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ДОМА? Фильмы-повторения





После новогодних праздников рабочие недели вновь возвращают нас к привычному ритму жизни, а один день становится похож на другой. Всё это, несомненно, напоминает события картины Харольда Рэмиса «День Сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, в котором остановившееся время каждое утро подкидывает главному герою один и тот же день. В традиционной рубрике мы предлагаем посмотреть три фильма, которые посвящены повторениям или временным петлям, когда одни и те же события продолжают происходить с завидной регулярностью.

Грань Будущего (Edge of Tomorrow, 2014. Режиссёр: Даг Лайман)





События картины, главную роль в которой исполнил любимец публики Том Круз, происходят в недалёком будущем во время инцидента вторжения инопланетян на Землю. В то время, пока земная коалиция безуспешно пытается остановить нападение пришельцев, главный герой картины, отставной подполковник Билл Кейдж, возвращается на поле брани для участие в битве за родную планету. И именно ему предстоит сыграть решающую роль в противостоянии. Ведь умирая в бою, он попадает во временную петлю и вынужден переживать события одного дня вновь и вновь, каждый раз по шажку приближаясь к разгадке слабой стороны противника.

Девочка, покорившая время (Toki o kakeru shôjo, 2006. Режиссёр: Мамору Хосода)





Картина расскажет историю семнадцатилетней старшеклассницы Макото Конно, не сильно отличающейся тягой к учебе. Она часто опаздывает на занятия, получает плохие оценки в школе и совсем не думает о своём будущем. Внезапно Макото обнаруживает в себе способность перемещаться во времени. Используя её по совсем пустяковым затеям, возвращаясь в прошлое, она меняет оценки в аттестате, вовремя приходит на занятия и, оставшееся время, развлекается в караоке. Спустя некоторое время героиня узнает, что её способности не бесконечны и число перемещений подходит к концу. Теперь школьнице придётся взяться за ум и правильно распоряжаться своей жизнью.

Синдромы и столетие (Sang sattawat, 2006. Режиссёр: Апитчатпон Вирасетакул)





Кинолента в своём итоговом виде является неким альманахом, составленным из порой нечётких обрывков памяти, внезапно начинающихся и так же внезапно прекращающихся. Формально здесь есть сюжет и его развитие, происходящее с писателем и сотрудниками обычного госпиталя, расположенного где-то на городской окраине. Однако «Синдромы и столетие» скорее не картина «о чём», а «как». Вирасетакул, будто играя со зрителем даже показывает ему прямую и понятную сюжетную канву. Но после для достижения того самого эффекта присутствия в многоуровневом, порой нелогичном пространстве, ловко разрушает все типичные представления об истории как таковой. Подобную уникальную стилистику в своё время использовал основатель «нового романа» Ален Роб-Грийе в своей манере письма, когда одна и та же сцена начинает повторять саму себя, порой с совершенно незаметными, но тонкими различиями.