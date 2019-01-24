Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Гомельской области в прошлом году дала прирост на 1,5%

Показатель заболеваемости в 2018 году составил 57,5 на 100 тысяч населения, а это на 1,5% больше, чем в 2017 году. Выявлено 814 новых случаев заболевания, сообщает городской журнал «Белка».

Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на территории Гомельщины проживают 7973 человека с ВИЧ-положительным статусом. По-прежнему превалирует половой путь передачи ВИЧ (95,5% случаев в 2018 году).

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (61%). Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (47,7%), далее процент снижается пропорционально возрастным группам.

По социальному статусу среди пациентов преобладают рабочие (42%) и лица без определённой деятельности (34%); 5,8% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.

Врачи напомнили, что единственный надёжный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — пройти тестирование на антитела к ВИЧ. Это нужно делать не ранее 6 недель после рискованной ситуации.

Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, а можно бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении, в отделе профилактики ВИЧ/СПИД по адресу: Гомель, ул. Моисеенко, 49.