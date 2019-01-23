На Гомельщине руководители предприятий-должников вместо того, чтобы рассчитываться с долгами выписывали себе премии

На такой странный подход к премированию обратил внимание Комитет госконтроля. Деньги пришлось вернуть.

Например, одна из организаций выплатила руководству и основным специалистом премий на общую сумму 9 тысяч рублей. При том, что на ней «висел» штраф в 6 тысяч.

7 организаций Гомельщины «напремировали» в общей сложности на 70 тысяч рублей, пишет sb.by. 20 тысяч уже вернулись на рассчетные счета.