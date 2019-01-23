В Гомеле пройдет международный фестиваль света «GoLF – 2019»

  • 23 января 2019, 17:38
  • 996
  • 0


Организатор Gomel light fest, аналогов которому в Беларуси нет, Дворец культуры «Фестивальный». На его сцене 9 февраля в 19.00 пройдет гала-концерт.

Ожидается приезд коллективов из России, Украины, Литвы. Разумеется, порадуют своим творчеством гомельчан и белорусы.Фестиваль направлен на популяризацию светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства. В Гомеле он пройдет в четвертый раз.




Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24609)

Метки: Афиша (2150)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров