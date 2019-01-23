Евросоюз готов выделить деньги на реконструкцию дорог в Гомельской области

Белорусские дороги вошли в транс-европейский проект (TEN-T) с бюджетом около € 13 млрд, которым предусматривается модернизация 4800 км дорог, 6 портов и 11 логистических центров в странах-членах «Восточного партнерства».

Белорусская часть проекта предполагает инвестиции в размере € 1 млрд. Деньги на реализацию проекта выделяет ЕС и Всемирный банк.

План для Беларуси включает 10 проектов, три из которых предполагается реализовать на территории Гомельской области. В частности предполагается выделить € 310 млн на реконструкцию участка дороги М-10 «граница Российской Федерации — пос. Дударево (Добрушский район) — Мозырь — Синкевичи (Лунинецкий район)» и € 207,5 млн на участок «дер. Волчья гора (Речицкий район) — Мозырь» той же автомагистрали.





Напомним, что осенью 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о реконструкции участка дороги М-10 от Речицы до Калинковичей на принципах государственно-частного партнерства. На эти цели предполагалось выделить до € 461,3 млн

Также программа Евросоюза предполагает выделение € 82 млн на электрификацию железнодорожного пути на участке «Жлобин-Калинковичи-Барбаров» протяженностью 143 км.

Таким образом общая стоимость финансирования дорог Гомельской области может составить примерно € 600 тыс.