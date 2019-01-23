Уникальная возможность направить предложение в представительсво ЕС. Гомельчанам в интерактивном формате расскажут о Восточном Партнерстве

Как работают европейские инструменты в рамках программы Восточного Партнёрства в Беларуси? Какая роль гражданское общества в этих процессах? Какие программы Европейский союз реализует в Гомельской области? На эти и другие вопросы ответят в рамках информационного дня по освещению деятельности программы ЕС Восточное Партнёрство.

Мероприятие пройдет 30 января 2019 года в Гомеле в арт-пространстве «Ковчег» (пр-т Победы, 2а, 2-й этаж). Приглашаются члены неправительственных организаций, журналисты, представители местных властей и другие заинтересованные лица. Регистрация / кофе пауза в 13:30, начало работы в 14:00.

В программе мероприятия:

Знакомство с Форумом Гражданского общества Восточного Партнерства как основного партнёра реализации программы в шести странах (Беларусь, Грузия, Армения, Молдова, Украина, Азербайджан) и Беларусской национальной платформой.

Ознакомление с реализацией программ Европейского союза в регионе.

Презентация исследования «Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития». Это комплексное описание ГО Беларуси, охватывает состояние и динамику развития его секторов в последние три года (2015-2017).

Предложения гражданского общества по различным темам сотрудничества Европейского союза и Беларуси (права человека, альтернативная энергетика, развитие малого и среднего бизнеса, улучшение развития НГО в Беларуси и т.д.).

Модель работы гражданского общества в программе Восточного Партнёрства представят в интерактивном формате «world cafe». Ваши предложения будут направлены в представительство Европейского союза в Беларуси и государственные органы страны.

Мероприятие организует «Беларусская национальная платформа». Партнер в Гомельской области Учреждение «Центр регионального развития ГДФ».

Регистрация по ссылке.