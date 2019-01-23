«В выдаче удостоверения отказано». Группе ТТ’34 запретили выступать в Минске — фото

Концерт легендарных гомельчан должен был состоятся 19 января в минском клубе «Re:public».

О том, что им отказано в выдаче так называемого гастрольного удостоверения, музыканты узнали заранее, но официальный документ из управления культуры попал им в руки лишь на днях.





Почему они попали в немилость к чиновникам от искусства организаторы и группа не знают.

— Я думаю, этот запрет касается только Минска. В 2018 году мы активно концертировали и Беларуси в географии концертов было много, — рассказал «Сильным новостям» вокалист ТТ’34 Любомир Крижановский. — Не было никаких вопросов не по Гродно, не по Бресту, не по другим городам. Вот неожиданно вылезла история с Минском. Тем она более странная.

Любомир рассказал, что пару раз музыкантам отказывали в выдаче «гастрольки». Например, ТТ’34 запретили выступать на фестивале «Купальскае кола-2018». Но эти запреты не носили системный характер. По словам музыканта, они когда-то числилась в так называемых «черных списках», но это было давно, еще до его прихода в группу.

Как пояснил «Сильным новостям» Любомир, отсиживаться они не собираются. Ближайший концерт ТТ’34 в Беларуси запланирован в Бресте: «Посмотрим, как там будут развиваться события».