Пользуйтесь, или упустите свой шанс: эксперты о работе сервиса 115.бел в Гомеле — сюжет «СН»

На первом Городском собрании ГДФ в новом сезоне встретились эксперты и пользователи сервиса 115.бел в Гомеле. Они обсудили успехи портала, его проблемы и перспективы. Подробнее — смотрите в видеосюжете.

Следующее Городское собрание ГДФ состоится уже в это воскресенье 27 января в 15-00 в офисе ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Встреча будет посвящена прозрачности сферы ЖКХ.