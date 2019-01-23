Пользуйтесь, или упустите свой шанс: эксперты о работе сервиса 115.бел в Гомеле — сюжет «СН»

  • 23 января 2019, 11:29
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На первом Городском собрании ГДФ в новом сезоне встретились эксперты и пользователи сервиса 115.бел в Гомеле. Они обсудили успехи портала, его проблемы и перспективы. Подробнее — смотрите в видеосюжете.

Следующее Городское собрание ГДФ состоится уже в это воскресенье 27 января в 15-00 в офисе ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Встреча будет посвящена прозрачности сферы ЖКХ.




Марина Дробышевская, gomel.today
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