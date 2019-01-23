«Это было мокро и странно!» Гомельчане вспоминают о своих первых поцелуях

А вы помните, каким был ваш первый поцелуй? Друзья у бабушки в деревне, игры во дворе, общая компания или что-то совсем другое? «Мокро и странно» — именно так вспоминают многие гомельчане первый «взрослый» опыт любви. У кого-то это было в одиннадцать лет, другие же ждали того самого момента больше двадцати лет. Но все это — опыт, который запоминается на всю жизнь!

Гомельчане поделились с «Сильными новостями» воспоминаниями о своем первой поцелуе. Читайте забавные истории о юношеской романтике под кроватью и в подъезде, а также очень трогательные и печальные истории продолжения юношеской любви.

Анна — поцелуй ресницами

«Мой первый поцелуй был в стиле бабочки в 14 лет. Я по-детски влюбилась в парня, который был старше меня на два-три года. Это было очень запоминающе, мы целовались без губ, а ресницами. Он приблизился близко-близко к моему лицу и начал быстро моргать, задевая свои ресницами мои. Кстати первый поцелуй губами был с ним же. Но через несколько месяцев. Этот опыт стал невероятно романтичным!»

Виктория — ночные посиделки с подругой

«Это было мокро и непонятно! И еще очень весело! Я, как и многие дети, отдыхала летом у бабули в деревне. Она привела девочку гулять со мной. Ночь, все спят, а нам, видимо, делать нечего было. Вот она и предложила научить меня целоваться. Так и научила! Второй поцелуй был уже с парнем, но второй мне не понравился».





Вероника — проигралась в карты

«Свой первый поцелуй я проиграла в карты в тринадцать лет. Мы отдыхали с подружками в Минске. У одной из них там была квартира, половину которой сдавали. Вот и поиграли в карты с ее квартиросъемщиками. По ощущениям мне не понравилось, потому что парень, с которым мне пришлось целоваться, был с легким перегаром. Но зато я запомнила свой первый поцелуй!»

Виктор — неуклюжий поцелуй в подъезде

«Мне было пятнадцать лет. Это были 90-е, молодёжь тусовалась зимой по подъездам с гитарами. Особенно ценились те подъезды, откуда не выгоняли. В одной из таких шумных тусовок я познакомился с девочкой, она была младше меня на год. С первой встречи мы всегда смотрели на друг друга, улыбаясь как психи. Как-то вечером я слушал «Чайф», на двухкассетнике. Помню слова «Люби его пока он живой...»

В голове будто взорвалась мысль «Я её люблю!» Я побежал к ней, она вышла в подъезд, минут двадцать я что-то говорил, и в конце концов ляпнул «Я тебя люблю!» Пауза секунды три, и она меня поцеловала... Сейчас я понимаю, что это был неуклюжий французский поцелуй. Но в тот момент это было что-то невероятно восхитительное, одуряющее состояние! Целовались мы долго, но казалось мигом. Домой я не шёл, а летел с улыбкой всю дорогу. Сказать, что я был счастлив, это не сказать ничего! Мы встречались три года, в результате она уехала в США, а я остался. Хотя она просила сделать ребенка, расписаться и уехать вдвоём. Её родители были против нашей любви».

Евгения — заставляла сестру целоваться

«Мне было одиннадцать лет, когда я решила, что надо бы научиться целоваться. И не нашла никакого другого способа, чем заставить сестру учить меня. Правда, она предпочитает об этом не вспоминать. Хотя я скажу, что было достаточно неплохо!»

Анастасия — романтика под кроватью в санатории

«У меня первый поцелуй был в санатории под кроватью. Я была в третьем классе, он на год старше. Его и моя мама были учителя, и мы все вместе поехали в санаторий в Туапсе с классами отдыхать. Когда был тихий час, он приходил ко мне в комнату, мы заползали под кровать и там целовались, чтоб никто не видел. Целовались по-взрослому и нам казалось это очень крутым. После санатория, кстати, любовь продолжилась! Примерно год мы передавали друг другу подарки, хотя учились в разных школах. Через его маму я получала от него записки с признанием в любви, тетрис, наборы „Маленькая фея“. Правда, постепенно общение сошло на нет, а обещал жениться!»





Кристина — поцелуй на пятом свидании

«Мой первый поцелуй случился, когда мне было двадцать три года. Дело было на пятом свидании, сидели в кафе пили кофе, пустая болтовня как в друг парень сказал: „Что это у тебя?“ и начал трогать подбородок. Но это был всего лишь повод, чтобы наклонится и поцеловать меня. Через месяц он познакомил меня со своими родителями, ещё через полтора познакомился с моими, как раз на мой день рождения это было. И в тот же день он забрал меня к себе жить. Так и живём!»

Александр — милая певчая их храма

«Первый поцелуй был в двадцать три года. Это была милая девочка, певчая в храме. Целовались после пасхи, в ее новой и пустой квартире ребенка из многодетной семьи. Было страшно сладко, совершенно новое, теплое и, как оказалось, ненадежное ощущение. Можно любить, но нельзя заставить любить другого человека. Вскоре она призналась, что просто играла, искала отца ребенка. Я попросту не прошел кастинг».