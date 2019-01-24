«Бывший директор завода с похмелья собирает копейки на бутылку, колотиться, но чувствует себя нормально!» Специалист уникального в Гомеле центра по лечению зависимостей рассказал о безнадежных пациентах и причинах алкоголизма

Фраза «Вы — алкоголик» звучит как приговор. Может ли человек с зависимостью признать свои проблемы и выздороветь? Может ли измениться жизнь не только пациента, но и жизнь его близких и родных, которые устали бороться и верить?

Центр «Сквира» оказывает помощь в борьбе с алкоголизмом, табакокурением, ожирением, игровой зависимостью, лечит неврозы. За более чем 35 лет работы специалисты центра вылечили не только свыше 10 000 зависимых, но и осчастливили тысячи жен и матерей, дали надежду на благополучное будущее их детям. Здесь есть комфортный холл, специализированные кабинеты, бесплатный кофе и, что самое главное, квалифицированные специалисты с уникальной методикой лечения!





Руководитель центра — врач высшей категории, заведующий курсом психиатрии, наркологии и медицинской психологии, кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии, доктор медицинских наук, доцент, автор научных трудов и создатель более двадцати патентов, лучший врач-психотерапевт Республики Беларусь по итогам 2014 года Иван Михайлович Сквира.

«Сильные новости» поговорили с сотрудником центра «Сквира», медицинским специалистом в области наркологии, магистром психологических наук Михаилом Ивановичем Сквирой и узнали, в чем состоит уникальность центра, можно ли избавиться от алкоголизма даже в самых безнадежных случаях и почему важно работать с родственниками пациента. Читайте большое полезное интервью!

— Михаил Иванович, в чем состоит уникальность вашего центра? Чем вы отличаетесь от конкурентов?

Самое главное наше отличие — это комплексная помощь больным с алкогольной зависимостью. Наша работа ведется для того, чтобы человек вышел из нашей клиники здоровым, с желанием жить, а не просто с мыслью «держаться».





Сейчас всё подряд начали называть кодированием. Укол за 5 минут сделали, со свечкой походили, по фотографии погадали — кодирование. Мы же оказываем комплексную помощь, чтобы человек осознал причину своей зависимости, и это не просто «хочу бросить пить». Отказаться от алкоголя — этого мало, ведь алкоголь — это наркотик, а наркотик — это удовольствие. Легко ли отказаться от удовольствия? Нужно захотеть жить без алкоголя, не «держаться» и страдать, а жить и получать позитивные эмоции без наркотика! Мы делаем так, чтобы человек захотел пойти сделать что-то по дому, провести время с семьей и друзьями, вспомнить о хобби.

— К вам на лечение приезжают русскоговорящие из Америки, Европы и всей Беларуси. Почему?

Руководитель центра Иван Михайлович Сквира разработал уникальный метод «КИППР», который помогает избавиться от зависимости. Метод абсолютно безопасный и позволяет подавлять тягу к алкоголю на уровне подсознания, его эффективность составляет 85%.

К нам в центр приезжают со всего мира именно за тем, что мы в своем роде уникальны. Недавно были ребята из Канады и Америки, постоянно приезжают пациенты из России и разных уголков Беларуси. Пару дней назад из республики Коми мужчина приезжал!

Мы с радостью выполняем свою работу. Нас радуют отзывы клиентов, мы с удовольствием наблюдаем за жизнью вылечившихся людей, поддерживаем с ними связь, следим за образовавшимися семьями! И это хорошие результаты дают стимул двигаться дальше и помогать людям! Такой подход к работе тоже привлекает людей.

— Что нужно сделать, чтобы избавиться от зависимости? Насколько важна поддержка родственников?

Если человек решил избавиться от зависимости, то лучше прийти и поработать вопрос комплексно. Хотя это очень непросто. На момент принятия решения зависимый думает: «Ну я же решил, завтра начнется новая жизнь!», а на деле все намного сложнее. Простого решения недостаточно, нужно еще понимание и осознание всех проблем.

Огромное значение имеет работа с родственниками. Мы настаиваем на этом, чтобы вместе с зависимыми приходили их близкие. И это не только в качестве поддержки, мы помогаем им не провоцировать срыв больного. Например, после лечения пациент вышел из больницы другим, а близкие остаются еще в той же жизненной парадигме, что и раньше: попытка сохранения контроля, неосознанное желание давить и устраивать скандалы. Мы прорабатываем созависимое поведение, рассказывая, как предотвратить срыв и что делать, если возникло желание снова употребить алкоголь. В итоге после реабилитации выходит здоровая семья!





Были случаи, когда жены проходили лечение вместе с мужьями, хотя вообще не употребляли алкоголь. Очень важна поддержка близких, но нужно знать, как это правильно делать. Мы этому обучаем.

— Какой у вас процент выздоровления?

85-90 % людей после лечения в центре «Сквира» выходят в полную ремиссию. При этом ключевое время длится полгода. Поэтому очень важно, чтобы человек вошел в эти полгода с желанием жить, добиваться целей, заниматься любимыми хобби, а не с необходимостью терпеть, держаться и жить в ограничении.

— Это очень высокие цифры! Средняя статистика избавившихся от алкоголизма в нашей стране существенно меньше.

Да, мы гордимся результатами своей работы! К сожалению, до сих пор люди верят в то, что можно вылечиться по фото со свечой. А все происходит потому, что человек хочет верить в быстрые решения проблем, где не нужно прикладывать усилия. Мы же создаем условия, чтобы человек захотел и смог измениться, и вышел из центра в прежнюю жизнь с новыми интересами и целями.

Мы помогаем ощутить осознанную трезвость, не просто не пить, а быть трезвым и находиться при этом в комфортном состоянии. К алкоголю появляется полное равнодушие. Но нужно найти в себе силы прийти к нам и поработать.





— Как проходит лечение?

Достаточно прийти к нам один раз, занимает весь процесс около пяти часов. Сюда входит специальный сеанс психотерапии, разработанный доктором медицинских наук Сквирой И.М., использование медоборудования, направленного на подавление тяги к алкоголю на подсознательном уровне, работа с родственниками зависимых. При необходимости подключаем медикаментозное лечение. Нельзя просто взять и снять тягу к алкоголю и жить дальше, как многие думают. Этого недостаточно. Алкоголик все равно пойдет в магазин и купит бутылку, он не поменяет своих привычных планов. Дело в том, что человек — это личность, а личность — это сгусток общественных отношений внутри социума. Главная задача — пробудить в человеке желание меняться. Необходима работа с человеком как с личностью, что мы и делаем.

— Сколько стоит один сеанс избавления от алкогольной зависимости в вашем центре?

На данный момент полная стоимость за комплекс работ 150 белорусских рублей. И полдня нужно потратить, чтобы изменить свое состояние на 180 градусов и начать по-настоящему жить! В дополнении в течении года мы оказываем бесплатную помощь и поддержку наших пациентов, при необходимости назначаем медикаменты. Мы всегда находимся в Гомеле, не переезжаем и не гастролируем по другим городам и всегда можем оказать помощь. Также на базе центра «Сквира» бесплатно и по желанию наши пациенты могут посещать клуб взаимопомощи пациентов «Формула трезвости».

— Что касается анонимности? Фиксируете ли вы данные своих пациентов?

Лечение в нашем центре абсолютно анонимно. Данные нигде не регистрируются и никуда не передаются.

— Какой портрет вашего обычного пациента? Кто к вам приходит?

Приходят обычно люди средних лет, у которых есть семья, работа, увлечения. Алкоголик — это не тот, кто лежит под забором. Чаще всего к нам обращаются из-за прессинга со стороны социальной сферы, возникают проблемы на работе и в семье, давят родственники. Хотел бы отметить, что алкоголизм сейчас очень помолодел, например, некоторые приходят с мамами и близкими родственниками в 18-20 лет. Причем, практически половина всех обратившихся — женщины. В целом, все наши клиенты — это люди, сохранившие социальные связи, работу и семью.





— Какие предпосылки возникновения зависимости? Почему люди начинают пить, курить, играть в азартные игры?

Алкоголь дает быстрый доступ к удовольствию. Он продается в свободном доступе и с помощью него можно максимально быстро «расслабиться». Гораздо проще получить наслаждение от спиртного, чем от спорта, книги или театра где так или иначе необходимо прилагать усилия. В итоге человек втягивается, попадает в схожую среду, а там тонуть скопом гораздо проще и безболезненнее. И это становится для зависимого человека привычным состоянием, где он теряет возможность сравнить себя пьющего с собой трезвым.

Например, случай с бывшим директором завода. Он стоит под дверью магазина, колотиться весь, собирает копейки на бутылку, но при этом говорит, что у него все нормально. Ему плохо, у него тяжелейшее похмелье, состояние кошмарное, но привычное! Он находится в состоянии «комфорта», хотя ему физически и эмоционально плохо. Поэтому недостаточно вылечить тягу, нужно сделать так, чтобы человеку было комфортно в трезвом состоянии.

— Бывают ли сложные случаи, когда кажется, что пациенту уже ничем не поможешь?

Есть случаи, когда зависимый уже не раз проходил лечение, кодировался, подшивался, но результата не было. С таким работать очень сложно, но надежда есть! Проблема в том, что человек просто теряет веру в себя. Или начинает верить в иллюзию — «чуть что снова закодируюсь» хотя очередной срыв может стать последним. Да еще и народная байка ходит, мол, кодироваться и лечиться от алкогольной зависимости вредно. Якобы это все влияет на мозг и психику. Зависимые люди оправдывают свое поведение массой способов!

У нас бывали случаи, когда жены запрещали своим мужьям лечиться. И никого не смущает, что алкоголь напрямую губит клетки коры головного мозга! При этом тех, кто вылечился и стал бодрым, здоровым, любознательным, называют больным и закодированным. Когда человек в компании говорит: «Я не пью!», это вызывает невероятное удивление! Якобы он больной, не уважает всех или закодированный. И именно это вызывает дискомфорт, потому как никто не хочет быть ущербным. После работы с нами человеку не важно, что о нем скажут другие, он равнодушен к таким выпадам. К нам приходят даже те, кому везде отказали и поставили «клеймо — безнадежный».





— Вы общаетесь с пациентами после выздоровления?

Да, конечно! На базе центра «Сквира» работает клуб «Формула трезвости», в котором по желанию собираются люди, прошедшие у нас лечение. Они общаются, знакомятся друг с другом. Это именно реабилитация после лечения. В клубе поддерживают друг друга, здесь можно найти единомышленников, вместе организовать поездку на пикник, например. Это абсолютно добровольно и бесплатно. Бывали даже случаи, когда на встречах клуба образовались семьи, это очень здорово!





Контакты Центра «Сквира»

Адрес: г. Гомель, ул. Черниговская, 36

Телефоны:

+375 (29) 9-957-978

+375 (29) 3-519-519

WhatsApp, Viber: +375 (29) 6-514-782

Сайт: skvira.by

mail: miskvira@yandex.ru

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