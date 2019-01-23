Фотофакт: Порошенко возложил цветы к памятнику гомельчанину Михаилу Жизневскому в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко 22 января в Киеве возложил цветы к памятнику белорусу Михаилу Жизневскому, ставшему пять лет назад одной из первых жертв Евромайдана, сообщает пресс-служба украинского руководителя.

25-летний активист партии УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит во время противостояния на улице Грушевского в Киеве 22 января 2014 года. На месте его гибели установлен памятник. 13 июня 2017 года удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Похоронен на кладбище деревни Знамя Труда Гомельского района. Памятник неоднократно осквернялсявандалами. Отец Жизневского умер 8 апреля 2018 года, мать ушла из жизни менее чем через месяц, 4 мая.







