Завершились кастинги в поисках достойных претенденток и претендентов на участие в I областном конкурсе красоты, грации, мужества и стиля «Мисс и Мистер Гомельская область — 2019».

Команда организаторов Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» побывала в Петрикове и Жлобине, однако по числу участников Гомель побил все рекорды.









Испытать удачу и попасть в число претендентов на корону «Мисс и Мистер Гомельская область», а потом представлять страну на национальных конкурсах «Мисс Беларусь» и «Мистер Беларусь», вызвалось более 50 очаровательных красавиц и 20 парней. Среди них — студенты колледжа искусств имени Соколовского, медицинского колледжа и БелГУТа, учителя начальных классов, психологи, корреспонденты, парикмахеры и даже инспектор по кадрам. Участники демонстрировали членам жюри не только свою внешнюю привлекательность, но и удивляли талантами и увлечениями.













Из всех претендентов жюри выбрало 12 девушек и 12 парней, которые уже совсем скоро начнут подготовку к конкурсу. Так, в течение нескольких месяцев финалисты не только познают искусство дефиле, основы фотопластики и хореографии, но также примут участие в фотосессии для онлайн-голосования на сайте организаторов, посетят прямые эфиры «Телерадиокомпании «Гомель» и попрактикуются в создании видеопрезентации о своей малой родине.

Финальное шоу конкурса состоится 30 марта в Гомельском областном общественно-культурном центре.























