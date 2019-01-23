Виновные найдены. В задержках работ по замене лифтов в Могилеве чиновники винят гомельскую организацию, поставляющую комплектующие

Генеральный директор могилевского «Управления коммунальных предприятий» Александр Вераксо рассказал, кто виноват в задержках работ по замене лифтов в Могилеве. В некоторых могилевских домах уже начались возмущения жильцов, вынужденных месяцами, независимо от возраста и состояния здоровья, подниматься пешком на верхние этажи.

В доме по адресу Бурденко, 8, лифт меняют с конца октября. Все это время пожилые люди, инвалиды, мамы с колясками поднимаются по лестнице пешком. По словам жителей, дело дошло до травм — на лестнице в районе 8-го этажа упала женщина и получила кровоизлияние в мозг.

Похожая ситуация, судя по сообщениям в социальных сетях, сложилась и в других домах Могилева. Многие жители видят причину происходящего в том, что подрядная организация попросту не справляется с тем количеством лифтов, которые ей поручено заменить.

По словам А. Вераксо, сдерживают темпы запланированных работ сбои в поставках систем диспетчеризации, которые закупают в Гомеле, передают «Могилевские ведомости». Без этой системы лифт не запускается в работу даже после того, как работы по его установке выполнены в полном объеме. В этой связи Александр Вераксо пообещал, что разъяснительная работа в текущем сезоне замены лифтов будет усилена.

Из-за сбоев в поставках комплектующих с 2018 на 2019 год «перешли» работы по замене 181 лифта. А. Вераксо пообещал, что по апрель включительно весь комплекс работ по этим лифтам будет выполнен.

Кроме того, составлен график по замене лифтов на 2019 год. В этом году планируется заменить еще 268. Подрядная организация готова устанавливать по 30 лифтов в месяц.

Посмотрим, как пойдет дело в 2019 году, и не будет ли сотни-другой «переходных» лифтов на 2020-й.