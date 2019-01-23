«И началась бойня». Подробности суда над гомельчанином, который устроил резню в троллейбусе и ранил трех милиционеров

В Гомельском областном суде началось слушание по делу, нашумевшему в мае прошлого года. Молодой человек, сбежавший из исправительного учреждения, оказал вооруженное сопротивление при задержании. Трое милиционеров получили ножевые ранения.

События того вечера напоминают остросюжетный фильм с экшен-сценами и каскадерскими трюками. С демонстративным артистизмом в зале суда ведет себя и главный персонаж криминального «боевика». 24-летний Никита Бас при появлении журналистов даже не пытался спрятаться от объективов фотокамер. Напротив — принялся, подбочениваясь, ходить вдоль скамьи, охотно позировал и в какой-то момент показал двойной лайк большими пальцами. Не стеснялся Никита и в диалоге с судьей, уточнявшим анкетные данные. На вопрос, состоит ли он на учете в военкомате, Бас ухмыльнулся:

— Не знаю. Это у них спросить надо...





Довольная улыбка не покидала лица обвиняемого, даже когда прокурор зачитывала перечень обвинений. Кроме покушения на убийство ему вменяется ст. 415 УК — уклонение от отбытия наказания. В 2017-м гомельчанин был судим за избиение прохожего и хранение марихуаны для личного употребления. За это находился в исправительных учреждениях открытого типа в Мозыре и в Шклове. Сказать, что при этом нарушал режим содержания, значит не сказать ничего.

По описаниям, вел себя крайне дерзко: не подчинялся начальству, провоцировал конфликты, зарабатывая одно взыскание за другим. Дело явно шло к замене меры наказания и переводу в «закрытую» колонию. Но дожидаться этого Никита не стал. 3 апреля 2018 года, находясь в больнице города Шклова, он сбежал и вскоре был объявлен в розыск. Подсудимый заявил, что из предъявленного списка частично признает вину в уклонении от наказания. И полностью отрицает виновность в покушении на убийство трех человек.

После чего суд перешел к допросу потерпевших. На момент описываемых событий они являлись сотрудниками оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома. Вечером 15-го мая все трое занимались поисками Баса. Имелась информация, что тот может появиться по месту жительства. Через некоторое время сыщики заметили, как подходящий под описание человек садится в полупустой троллейбус маршрута № 20. Догнав его на машине, милиционеры зашли в салон на остановке «Универмаг «Гомель».

— Решили сесть в троллейбус и дальше уже смотреть — действовать по ситуации, — рассказал один из оперативников. — Когда мы зашли, слова не успели сказать, человек, который нас интересовал, начал активные действия. То есть до этого он стоял расслабленно, а при виде нас принял боевую стойку, начал махать руками. Было заметно, что нас рассекретили, и он понял, что мы пришли по его душу. Как мы договорились заранее, я достал удостоверение, показал и крикнул: «Милиция!» После этого обвиняемый толкнул на меня коллегу. И началась, Высокий Суд, скажем так, бойня... Поначалу я не чувствовал боли, но потом начал поскальзываться. Глянув вниз, увидел, что весь пол залит кровью... Потом в глазах стало темнеть — упал, потерял сознание... Больше ничего не помню — очнулся уже в реанимации.





Стоит отметить, в прошлом Никита Бас серьезно занимался боксом. И, как показали события того вечера, имеет отличную физическую форму. Но главное преимущество ему дал имевшийся при себе нож. Пустив его в ход, Бас успел нанести ранения различной степени тяжести всем трем милиционерам. У одного из них имелось табельное оружие в кобуре скрытого ношения. К слову, возможно, она и спасла жизнь сыщику, приняв один из ударов. А вот достать пистолет тот не успел.

Милиционеры продолжали бороться и, как считают они сами, смогли бы надеть наручники. Однако внезапно в кровавую схватку вмешался посторонний мужчина. Не разобравшись в ситуации, он бросился на помощь Басу, возмущаясь тому, что «трое набросились на одного». Один из милиционеров применил баллончик с газом, но изменить ситуацию это уже не могло. Никита вырвался и убежал с остановки. По словам потерпевших, вмешавшийся очевидец понял свою ошибку и оказал помощь милиционеру с самым тяжелым ранением — используя ремень, наложил жгут.





По тревоге на поиски Баса была поднята вся милиция города. В том числе ОМОН, бойцам которого пришлось вести огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. Только тогда на него удалось надеть наручники и доставить в больницу.

Подробнее обстоятельства этой части истории станут известны в скором времени. На последующих заседаниях суд допросит свидетелей, а после этого предоставит слово обвиняемому.